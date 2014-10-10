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Yaşam

Trans 'Çingene Gül' öldürüldü

İstanbul LGBTİ, olayın ardından 'trans cinayetleri politiktir, suçlusu da devlettir' açıklamasında bulundu

10 Ekim 2014 13:41

Çingene Gül adlı trans kadın, kendisinden iki gündür haber alamayan arkadaşları tarafından İstanbul'da Kurtuluş Son Durak’taki evinde ölü bulundu.

Çiçek Tahaoğlu'nun Bianet'teki haberine göre, henüz otopsi yapılmadı ama cinayetin iki gün önce işlendiği düşünülüyor çünkü Gül’den iki gündür haber alınamıyordu.

Gül’den haber alamayınca bugün evine giden arkadaşı tarafından cesedin bulunmasının ardından polis olay yeri incelemesi gerçekleştirilen sokak kalabalık. Gül'ü tanıyan mahalleli kadınlar “Güler yüzlüydü, yoldan geçerken hep selam verirdi. Kimseye zararı yoktu” dediler. 

Gül’ün trans arkadaşları, Gül’ü son kez görmek için polisle tartıştılar. Polis "sarılıp ağlamamak, dokunmamak, olay yerini bozmamak şartıyla ikişerli bir-iki grup halinde içeri girebileceklerini" söyledi.

Arkadaşları, "trans seks işçilerinin genellikle müşterileri tarafından öldürüldüğünü, Gül’ün de başına böyle bir şey geldiğini" düşünüyor. "Ama Gül’ün eve müşteri getirmediğini, otele veya başka bir yere gitmeyi tercih ettiğini" anlatırken, "gasp iddialarından" da bahsediyorlar. Ancak polis "gasp olup olmadığını henüz bilemeyeceklerini" söylüyor.

 

'Suçlu devlet, çünkü yakalansa bile 3-5 yıl yatıp çıkacak'

 

İstanbul LGBTİ’den Ebru Kırancı ise kamera olsa da olmasa da ortaya çıkan cezasızlığa dikkat çekiyor:

“Trans cinayetleri politiktir, suçlusu da devlettir. Çünkü biliyoruz ki katil yakalansa bile 3-5 yıl yatıp çıkacak. Her cinayette olduğu gibi ‘Ben onun erkek olduğunu bilmiyordum” deyip ceza indirimlerinden faydalanacak. Katil, LGBTİ’lerin yaşam hakkını koruyan yasalar yapmayan devlettir”.

Çağla Joker (25) 22 Nisan 2014’te Beyoğlu’nda, Sevda Başar da Antep'te 19 Şubat'ta sevgilisi tarafından öldürülmüştü.

Transgender  Europe raporuna göre 1 Ocak 2008 – 31 Ekim 2013 arasında dünyada 60 ülkede toplam 1374 trans birey nefret cinayetleri nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye de listeye en çok trans cinayetinin yaşandığı Avrupa ülkesi olarak girdi. 2008-2013 arasında Türkiye’de 34 trans birey öldürüldü. 

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