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Yaşam

Trans aktivist ölümle tehdit edildi

İstanbul LGBTİ Derneği yöneticilerinden Kıvılcım Arat, kimliği belirsiz kişiler tarafından ölümle tehdit edildi

08 Ekim 2014 00:55

Michelle Demishevich

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde yalnız yaşadığı evin kapısına bırakılan bir notla ölümle tehdit edildiğini iddia eden trans aktivist Kıvılcım Arat, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kıvılcım Arat, bir süredir yaşadığı mahallede bulunan bazı erkekler tarafından cinsiyet kimliğinden dolayı taciz edildiğini söyledi. Arat, “Yaklaşık iki yıldır bu mahallede yaşıyorum. Mahalle sakinleri ile aram iyidir. Kurban bayramından iki gün önce kapıma bırakılan bir notla ölümle tehdit edildim” dedi.

Bu olayın ardından Kıvılcım Arat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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