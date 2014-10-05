Seks işçisi trans kadın, bir aydır kayıp

İstanbul Şişli’de zorunlu seks işçiliği yapan 26 yaşındaki trans kadın Damla Araz yaklaşık bir aydır kayıp. Araz'ın arkadaşları trans kadının İslami cemaat üyeleri tarafından kaçırılmış olma ihtimali üzerinde duruyor.

Trans k adın öldürüldü mü?

İki trans kadın arkadaşı ile birlikte Halaskargazi Caddesi’nde yaşayan Damla Araz, geceleri yine aynı caddede seks işçiliği yaparak yaşamını idame ettiriyordu. Ev arkadaşlarından Roza Yılmaz, uzun süre Damla Araz’dan haber alamadıklarını ve Şişli Polis Merkezi’ne gidip yardım istediklerini söyledi. Ancak, Şişli Polis Merkezi’ndeki görevli polis memurlarının kayıp olan kişinin sadece birinci dereceden yakın akrabasının gelip başvuruda bulunacağını belirtmesi üzerine Roza Yılmaz ve arkadaşları kendi imkânları ile arama başlattı. Roza Yılmaz, “Damla’nın öldürülmüş olmasından endişe duyuyoruz. Polisten yardım istedik ancak onlar da pek bir şey yapmadılar. Damla çevresinde sevilen bir insandı” dedi.

İstanbul Barosu avukatlarından Rozerin Seda Kip, Damla Araz’ın arkadaşlarının talebini ciddiye almayan Şişli Polis Merkezi’ne tepki gösterdi. Avukat Kip, “Kayıp başvurularının önce aileden birilerinin yapılması bekleniyor. Polis, Damla Araz’ın kimlik bilgileri ile birlikte kendisi hakkında kayıp ihbarında bulunan arkadaşlarının ihbarını değerlendirmek zorundaydı. Çünkü burada söz konusu olan bir trans kadın ve nefret suçu olasılığı yüksek bir konu. Kanunlar da böyle bir hüküm yok bu tamamıyla polisin keyfi bir yaklaşımıdır” dedi.

Damla Araz’ı en son gören kişi ise kuaförü Güneş Nişantaşı oldu. Nişantaşı, Damla Araz’ın kaybolması ile alakalı şunları söyledi:

“En son geldiği gün her zaman olduğu gibi neşeli ve güler yüzlüydü. Hatta erkek arkadaşı ile mutlu bir ilişkisi olduğundan bahsetti. Ayna karşısına geçip “ben çok güzel bir kadınım” dedi ve rujunu sürdü gitti. Korkuyorum umarım nefret cinayetine kurban gitmemiştir.”

Damla Araz, 3 trans kadın tarafından darp edildi



Damla Araz, 23 Ağustos 2014 gecesi Halaskargazi Caddesi’nde 3'ü trans kadın toplam 6 kişi tarafından darp edilmişti. Caddede Damla Araz'ın çalışmasını istemeyen üç trans kadın yanına aldıkları üç erkekle beraber Damla Araz’ı tehdit ve darp etti. Kendisini darp edenler arasında But Trans Güzellik Yarışması'nda üçüncü olan Melisa Duru da vardı. Olayın ardından Araz, Şişli Polis Merkezi’ne giderek kendisini darp edenler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İslami cemaatler, seks işçisi trans kadınları 'fuhuştan kurtarmaya' çalışıyor

Damla Araz’ın eski ev arkadaşı LGBTİ aktivisti Cansel Karagöz, Araz’ın kaybolmasının ardında İslami cemaatlerin olduğunu iddia etti.

Cansel Karagöz, geçtiğimiz günlerde gece geç saatlerde Şişli Osmanbey’de "40'lı yaşlarda muhafazakar görünümlü bir adamın yolunu kestiğini" söyledi. Karagöz, kendisini töbe etmesi yönünde ikna etme çalışan adamın “Damla Araz kurtuldu gel sen de töbe et kurtul” dediği iddia etti. Karagöz sözlerine şöyle devam etti:

“Adam bana Allah'a çok şükür Damla’yı dergahımıza götürdük eski haline getirdik. Kendi isteğiyle geldi bize ve bizden yardım istedi. Bizde Allah'ın yolunu bulması için kendisine yardımcı olduk" dedi.

Cansel Karagöz, İslami cemaate mensup kişinin Damla Araz’ın estetiklerini çıkarttıklarını ve erkek görünümüne geri döndürdüklerini belirtti. Dergahtakilerin, Araz’a "Sigortalı bir iş bulduklarını ve Fatih dolaylarında da bir ev tuttuklarını"da sözlerine ekledi.

Göksu Başaran: Cemaatler tarafından ikna edilmeye çalışıldım

Bu iddiaların ardından trans kadın oyuncu Göksu Başaran, 1 yıl önce kendisinin de İslami cemaatler tarafından rahatsız edildiğini öne sürdü.

Başaran, "Kadıköy Bağdat Caddesi’nde arabasıyla trafikte dolaşırken siyah şalvarlı, sarıklı ve sakallı 30'lu yaşlarda oldukça yakışıklı bir erkeğin önünü keserek biraz konuşmak istediğini" söyledi. Söz konusu kişiyle Fenerbahçe sahildeki bir kafe de oturduklarını söyleyen Başaran, "Töbe etmesi için ikna edilmeye çalışıldığını" belirtti.

“Benim kadın görünümümden erkek görünümüme geçiş yapmam için kendisinin bana yardım edebileceğini hatta Sultanbeyli’de bir dergahlarının olduğunu oraya beni götürerek bana sigortalı bir iş bulabileceklerini Allah'ın yolunda ibadet etmem gerektiğini söyledi" ifadelerini kullanan Başaran, "Adam fazlasıyla kibar ve entelektüel görünümdeydi. Bana sıcak ve yakın davranıyordu ancak beni farklı yönlere itmeye çalıştığı için hemen oradan kaçarak uzaklaşmıştım” dedi.

Sosyal medyada 'Damla Araz bulunsun' kampanyası

Göksu Başaran, Damla Araz’ın ortadan kaybolması ve İslami cemaatler tarafından kaçırıldığı iddialarının ardından kendi Facebook hesabında paylaştığı bir video ile Damla Araz’ın bir an önce bulunması için yetkililere çağrı yaptı.