Pınar Selek'ten ilham alan trans kadınlar Türkiye'de ilk kez defile düzenleyecek

Trans güzellik yarışmasının ardından şimdi de Türkiye'de ilk defa trans defilesi 21 Kasım 2014 tarihinde Şişli Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Ünlü isimler destek veriyor

Barbaros Şansal, Sevda Demirel, Tarık Mengüç, Leyla Somer ve Eylül Metin gibi ünlü isimler de defileye destek veren isimler arasında yer alıyor.

LGBTİ dernekleri defileyi destekliyor

Ankara Pembe Hayat LGBTİ, İstanbul LGBTİ, İstanbul Hevi LGBTİ, Antalya Pembe Caretta LGBTİ, Mersin 7 Renk LGBTİ, İzmir Siyah Pembe Üçgen LGBTİ ve Radio Gabile defileyi destekleyen kurumlar arasında yer aldı.

Defileyi LGBTİ aktivisti Öykü Ay organize ediyor

41 yaşındaki tesettürlü trans kadın Öykü Ay, defilede mankenlerin kendi tasarladıkları kyafetleri taşıyacaklarını söyledi. Ay, “Bu kıyafetler defile sonrası açık arttırma ile satışa sunulacak ve elde edilen gelirin tamamı trans misafirhanesine bağışlanacak” dedi.

Pınar Selek ilham kaynağım

Öykü Ay, “Pınar Selek yıllar önce üniversitede trans kadınlar üzerine bir tez hazırlamıştı ve podyumda transların kıyafetleri çok daha iyi taşıyacaklarını yazmıştı. Kadife yürekli, vicdanlı bir kadındır Pınar Selek” diye konuştu.

Bizler halvet işçisiyiz

Öykü Ay bu defile ile toplumun negatif algısını yıkmayı hedeflediklerini belirtiyor. Malatya Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesi, Fen Edebiyat Bölümü mezunu olan Ay, bir seks işçisi olmasının kendi suçu olmadığına da vurgu yapıyor.

İnsanlar bizleri seks objesi olarak görüyor

Öykü Ay, “Aile içinde yaşanan ensest ilişkiler varken ve küçük yaştaki kız çocuklar yaşlı erkeklerle evlendirilirken, bizlere 'ahlaksız' denmesi biraz garip. Bizlere 'ahlaksız' diyenlere ve çalıp çırpan devlete tertemiz ve sevgi dolu dünyamızı göstermek istiyoruz”.

Medya bizi canavar olarak sunuyor

Öykü Ay, yazılı ve görsel medyada bugüne kadar trans kadınların hep canavar olarak gösterildiklerini belirterek, “Medya bizim haberlerimizi hep “travesti terörü” başlığıyla duyurdu ve bizleri tehlikeli kişiler olarak kamuoyuna yansıttı” dedi.

LGBTİ dostu Hayri İnönü

Siyasiler arasında kendilerine destek olan tek ismin Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü olduğu belirten Öykü Ay, Devlet bazında hiçbir destek almadıklarına vurgu yapıyor.

Eski günler aklıma gelince gözlerim doluyor

Geçmiş yıllarda trans kadınların yaşamlarının çok zor olduğunu söyleyen Ay, “Sokakta gündüz vakti polis tarafından gözaltına alınırdık. Karakollarda işkence görürdük. Ama şimdiki nesil çok şanslı en azından haklarını aramayı biliyor ve susmuyorlar” dedi.

En yakın arkadaşım beni bıçakladı

'Ben çok hassas bir insanım' diyen Öykü Ay, anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamıyor. Ay, “Kimseyle kavga etmem çok hassas ve duygusal birisiyim. Bir tek kişiyle kavga ettim o da benim en yakın arkadaşımdı. Arabamın camlarını kırdı ve beni dokuz yerimden bıçakladı ama kırgın değilim geçmişte kalan acı bir hatıra benim için” dedi.

Aşk diye bir şey yoktur

Uzun yıllar seks işçiliği yapan trans aktivist Öykü Ay, “Erkekler için aşk sadece cinselliği bedavaya getirmektir. Kadınları seks objesi olarak görürler. Hayatım boyunca iki büyük aşk yaşadım ve şu an olduğum yer belli yalnızlık” dedi.