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'Trans cinayetlerini durdurun' standına polis müdahalesi

İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği’nin nefret cinayetlerine karşı imza toplamak için Galatasaray Meydanı’nda açtığı standa polis müdahale etti.

15 Haziran 2011 03:00

T24 - İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği’nin nefret cinayetlerine karşı imza toplamak için Galatasaray Meydanı’nda açtığı standa polis müdahale etti.



Kadın Kapısı ve İstanbul LGBTT’nin, 25 Mayıs'tan bu yana her gün 16.00-19.00 saatleri arasında Galatasaray Meydanı'nda, “Nefret Suçlarına Karşı Kampanya” kapsamında açtığı “Trans Cinayetlerini Durdurun” standı bugün sivil polisler ve zabıta tarafından zorla dernek üyelerinin ellerinden alınmak istendi.

KAOS GL'de yer alan habere göre, dernek üyeleri, “izin belgelerimizi göstererek direnmemize rağmen standımızı toplatmak üzere kamyonlar çağırıldı, hakaretler ve tehditlerle meydandan kovulduk” açıklaması yaptı.


“Her renkten her kimlikten sokak artık barışmalıdır!'

İstanbul LGBTT, “Her Renkten Her Kimlikten Sokak Artık Barışmalıdır!” sloganıyla çağrısını yaptığı ve bu yıl 19 Haziran’da ikincisi yapacağı Trans Onur Yürüyüşü’nün de hazırlıklarını yapıyor.

Nefret cinayetlerine karşı barış ve dayanışma çağrısı yaptıklarını ve bunun için tüm yasal izinleri aldıklarını belirten İstanbul LGBTT, stantlarının “böyle bir gövde gösterisiyle yok edilmek istenmesinin, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ertesi gününe denk gelmesi tesadüf müdür” diye sordu.

“Yoksa birileri kendilerini artık öylesine güçlü hissetmektedir ki barışın lafına bile tahammül edememekte, ne pahasına olursa olsun bu toplumda savaşı, nefreti kemikleştirmekte diretmekte midir?”


Stant aynı saatte yine açılacak

İnsan hakları savunucularına, yaşamdan, barıştan yana olan herkese çağrıda bulunan İstanbul LGBTT, “hiçbir yasal temeli olmayan bu zorba polis müdahalesini protesto etmek ve standımızı her günkü gibi yine açmak üzere herkesi yarın 16.00'da Galatasaray Meydanı'na bekliyoruz” çağrısı yaptı.

“Her kimlikten, her cinsiyetten sokak artık barışmalıdır! Zorbalıklar ve baskılar, nefret suçlarının işlenmediği, barışın hüküm sürdüğü bir yaşam arzumuzu yok edemez!”


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