'Trans cinayetlerini önlemek için çalışmanız var mı?'

BDP Batman milletvekili Ayla Akat Ata, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e trans cinayetleri ve nefret suçlarını önlemek için Bakanlığın hangi çalışmaları yaptığını sordu.

Aile Bakanlığı’nın hükümet yetkililerinin homofobik ve transfobik açıklamalarını görmezden geldiğini ifade eden Ata, Fatma Şahin’e verdiği önergede şu sorulara yer verdi:

* Her gün fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalıp, toplumun çeperlerine itilen trans bireylerin eşitlik ve özgürlük içinde yaşayabilmesi için Bakanlığınız tarafından alınması planlanan önlemler nelerdir?

* Bakanlığınızın gündeminde, transfobiye karşı mücadele etmek ve bu yolla trans bireylere yönelik cinayetlerin önlenmesine katkı sunmak amacıyla yürütülmesi planlanan bir çalışma yer almakta mıdır?

* Nefret suçları yasasının çıkarılması ve böylelikle trans bireylere ve tüm farklı kimliklere yönelik şiddetin önüne geçilmesi için Adalet Bakanlığı'na sunmak üzere hazırladığınız bir yasal düzenleme önerisi bulunmakta mıdır?

* Yakın bir tarihte TBMM'de de özel gösterimi yapılan “Benim Çocuğum” adlı belgeselde konu edildiği üzere LGBT bireylerin aileleri de türlü sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu gerçek göz önünde bulundurulduğunda, Bakanlığınızın ailelerin karşılaştıkları sıkıntıları paylaşmak ve azaltmak amacıyla hazırladığı bir destek programı bulunmakta mıdır?