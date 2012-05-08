Trabzonspor taraftarı Zokora'ya siyah poşetle destek verdi

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında bordo mavili bazı taraftarlar, Emre'ye tepkilerini tribünde açtıkları pankartlarla ve kafalarına geçirdikleri siyah naylon poşetlerle gösterdi.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda dün oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında bordo mavili bazı taraftarlar, Emre'ye tepki, Zokora'ya destek için kafalarına siyah poşet geçirdiler ve "Hepimiz Zokora'yız" pankartı açtılar.

Trabzonsporluların bu hareketine Fenerbahçelilerin yanıtı ise sanal alemden geldi. Kafasına beyaz poşet geçiren bir sarı lacivertli taraftar "Hepimiz Emre'yiz" pankartı açarak bordo mavililere cevap verdi.