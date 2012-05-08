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Trabzonspor taraftarı Zokora'ya siyah poşetle destek verdi

Emre Belözoğlu ile Zokora arasında yaşanan "ırkçı" tartışmalarına Trabzonspor taraftarları tepki gösterdi

08 Mayıs 2012 12:52

 

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında bordo mavili bazı taraftarlar, Emre'ye tepkilerini tribünde açtıkları pankartlarla ve kafalarına geçirdikleri siyah naylon poşetlerle gösterdi.
 
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Hüseyin Avni Aker Stadı'nda dün oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında bordo mavili bazı taraftarlar, Emre'ye tepki, Zokora'ya destek için kafalarına siyah poşet geçirdiler ve "Hepimiz Zokora'yız" pankartı açtılar.
 
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Trabzonsporluların bu hareketine Fenerbahçelilerin yanıtı ise sanal alemden geldi. Kafasına beyaz poşet geçiren bir sarı lacivertli taraftar "Hepimiz Emre'yiz" pankartı açarak bordo mavililere cevap verdi.
 
 
 

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