Belözoğlu: Bana küfür edenler eve gidince annelerinin elini öpsünler

Spor Toto Süper Final 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe'nin maçtaki ilk golünü atan Emre Belözoğlu, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Taraftarların dakikalarca ailesine küfür ettiğini ifade eden Belözoğlu, ''Bana küfür eden arkadaşların gözlerine bakarak söylüyorum evlerine gittiklerinde benim yerine annelerinin ellerinden öpsünler'' dedi.

Yayıncı kuruluş Lig Tv'nin mikrofonlarına konuşan Emre, "Maçtan önce Orkun abi (FB TV çalışanı) attığım golün aynısını tarif etti ve gol atacağımı söyledi. Kalbinin temizliğine veriyorum onu. Futbolun dışında konuşulcak çok şey var. Geçen hafta Şenol Güneş söylemişti, bu hafta Aykut hoca bir şeyler söyleyecektir. İkisi de değerli insanlar. Futbol ailesi o kadar korktu ki birbirine benziyen insanları bile ayrıştırıyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor taraftarının kendisine ettiği küfürlere üzüldüğünü söyleyen Emre Belözoğlu, "Bugün statta her iki dakikada bir anneme küfür etti taraftarlar. Bana küfür eden arkadaşların gözlerine bakarak söylüyorum evlerine gittiklerinde benim yerine annelerinin ellerinden öpsünler. Hiç kimsenin annesi bu kadar küfürü hak etmiyor. Çok istiyorlarsa Maçka'da benim ailem, gitsin görsünler" dedi.

'Normal sezonda şampiyon Galatasaray'

Karşılaşmayı ve gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçını değerlendiren Emre Belözoğlu sözlerini şöyle noktaladı: "Takım halinde iyi konsantre olduk. Bize gerginlik bize yarıyor. Geçen sene alnımızın akıyla aldığımız şampiyonluğu tekrarlamak istiyoruz. Bu sene ligi normal şekilde şampiyon olarak bitiren Galatasaray'dı ama Süper Final'de biz bir fırsat ele geçirdik."

'Başkanlar, futbolcular ve medya elini vicdanına koyarsa Türk futbolu ilerler'

"Bu sene kim şampiyon olursa olsun herkesin bir şeyleri gözden geçirmesi lazım. Bu ülkede yaşayan başkanlar, futbolcular, medya mensupları elini vicdanına koyarsa Türk futbolu ilerleyecektir. Bugün bir milat olsun istiyorum. Futbol hayatta her şey değildir. İnsanların bunu bilmesi gerekiyor. Hayatta insanın namusundan, ailesinden, şerefinden daha üstün bir şey değildir futbol. Çok önemli bir periyottan geçtik. Artık günlerin önemi kalmadı. Biz kendi sahamızda büyük seyircimizin önünde Galatasaray'ı yenip şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz. Başkanın söylediği gibi zafer inananlarındır. Geçen sene bir haksızlığa uğradık ama inşallah gülen taraf biz olacağız."