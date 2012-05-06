Fenerbahçe şampiyonluk umudunu Kadıköy'e taşıdı!

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Fenerbahçe, zorlu maçta Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Trabzon Avni Aker Stadyumu'nda oyanan ve olaylara sahne olan maçta gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren goller 3. dakikada Emre Belözoğlu, 31. dakikada Bienvenu ve 84. dakikada Cristian'dan gelirken, Trabzonspor'un tek golünü ise 45. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe haftaya Şükrü Saraçoğlu'nda karşılaşacağı Galatasaray'ı yenmesi durmunda şampiyonluğa ulaşacak. Öte yandan Trabzon'da tribünlerden atılan cisimler nedeniyle hakem maçı 4 kez durdu ve anons yaptırıldı.

Soyunma odasında birbirlerine girdiler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında yaşanan gerilim soyunma odası koridorlarına da yansıdı. Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk'ün de Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'i yumrukladığı iddia edildi.

Avni Aker'deki mücadelenin ilk yarısında oyun dakikalarca durdu. Özellikle ilk 45 dakikanın son bölümünde Emre Belözoğlu ile Didier Zokora arasındaki kavga soyunma odası koridorlarında da devam etti.

Soyunma odasına girilirken Fenerbahçe tercümanı Samet Güze'in saçı çekildi. Bunun üzerine tansiyon bir kez daha yükseldi. Koridorda futbolcular birbirine girdi.

Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk'ün de Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'i yumrukladığı iddia edildi.

Yaşanan gerginliği diğer futbolcular ve iki takım teknik direktörü gidermeye çalıştı.

Kocaman: Futbol dışında her şeyi yaptılar

“Bu hale nasıl geldik diye düşünmeliyiz. Trabzonlular'a özgü bir durum değil. Anlamsız nefret, şiddet ve öfke var. Artık bunun bir sonu olmalı. Burada bir oyun oynanmadı. Garip bir durumdayız. O, ona ana avrat küfür ediyor. Biri, birine “hırsız” diyor. Hiç kimse ben neyim diye düşünmüyor. Artık futbol konuşmanın bir anlamı yok.

Maçın hakemi, bu tip ortamlarda halkın psikolojisini tartmalılar. İlk yarıda futbolun dışında her şeyi yaptılar. Hakemin değerlendirmeleri böyle olmamalı. Futbol dışı hareketlere izin vermesi halkın ve taraftarın nabzını tutmak ile aynı olmamalı. Maç az daha elimizden gidiyordu.

Artık söyleyecek bir şey kalmadı. Artık tüm Fenerbahçeliler için çok çok önemli bir yerdeyiz. İki kupanın da finalindeyiz. Bu çok önemli.”

Şenol Güneş 'durun' diye seyirciye yalvadı

Maçın 15. dakikada Fenerbahçe'nin korner kazandığı pozisyonun ardından Miroslav Stoch korner kullanmak için geldiği köşe noktasının olduğu bölümde taraftarlar yabancı maddeler yağdırmaya başladı. Hakemle pozisyonu tartışırken Stoch'un kafasına isabet ettiği gözlenen bir çakmak ise Slovak oyuncunun sakatlanmasına yol açtı. Sağlık ekiplerinin anında dahil olduğu olayın ardından tribünlerin tepkileri dinmedi. Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, sahaya gireler yabancı maddelerin yağdığı bölümde tribünleri yatıştırmaya çalıştı. 4 dakikalık duraklamanın ardından ise güvenlik güçleri olayların yatışmasını sağlayarak maçın kaldığı yerden başlatılmasınına ön ayak oldu.

MAÇIN AYRINTILARI

- Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

- Dk. 84: Cristian kaleci Tolga'nın üzerinden topu filelere gönderdi

- Dk. 74: Burak'ın arkadan müdahalesinde Ziegler yerde kaldı. Hakem bu pozisyon nedeniyle Burak'a sarı kart gösterdi.

- Dk 56: Sakatlanarak oyunu terketmek zorunda kalan Gökhan Gönül yerini Orhan Şam'a bırakırken, Trabzon tribünleri Gökhan Gönül'e alkışla moral verdi.

- Dk. 49: Köşe vuruşunda Emre Belözoğlu'nun kafasına bir çakmak isabet etti ve yine yerde kaldı. Fenerbahçe'nin köşe vuruşlarının bir çoğu polis kalkanları altında kullanılıyor.

- İkinci yarı bordo-mavili futbolcuların vuruşuyla başladı.

- İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Devre sonu soyunma odası girişinde futbolcuların geçişi sırasında ortam gerilirken güvenlik görevlileri araya girererek tarafları sakinleştirdi.

- Dk.45: Trabzonspor'un golünün ardından Zokora Emre'ye çok sert bir müdahalede bulundu. Yerde kalan Emre tedavi için kenara gelirken Zokora da sarı kart gördü.

- Dk. 45: GOLLL Burak Yılmaz altıpas çizgisi üzerinde seken topu kontrol etti ve Volkan'ı avladı. 1-2

- Dk. 31: GOLLL Stoch'un vuruşunda Serkan Balcı topu çizgiden çıkardı. Dönen topu Bienvenu kaptı ve altı pas üzerinde topu köşeye gönderdi. 0-2

- Dk 27: Tribünler bir kez daha gerildi.. Köşe gönderinin orada tribünlerden gelen maddelere nedeniyle Emre Belözoğlu bir kez daha yerde kaldı. Şenol Güneş, yine taraftarları sakinleştirmeye çalışıyor.

- Dk.16 Fenerbahçe'nin Slovak oyuncusu Stoch, korner atışı için gittiği sırada tribünden gelen bir yabancı cisim nedeniyle yerde kaldı. Stoch tedavi için kenara geldikten sonra korner kullanmaya Emre gitti. Emre de tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle korneri kullanamadı. Tribünlerin durmaması üzerine Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş olayların olduğu bölüme giderek taraftarları sakinleştirdi.

- Dk.3 : GOLLL Baroni'nin asistinde Emre Belözoğlu ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1