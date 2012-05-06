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Spor

Aslan şampiyonluk yolunda ağır darbe aldı

Beşiktaş, bu sezon Galatasaray ile yaptığı maçlarda başarılı sonuçlar alamadı

06 Mayıs 2012 21:55

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında Galatasaray, 2 dakikada yediği iki golle kendi sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda yara aldı.

Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 9. dakikada Felipe Melo ile 45+1. dakikada Almeida kendi kalesine attı. Siyah- beyazlı takımın gollerini ise 86. dakikada Holosko ile 87. dakikada Ujfalusi kendi kalesine kaydetti.
 
Galatasaray, bu beraberlik sonrasında puanını 47'ye yükseltti. Beşiktaş ise 32 puana çıktı.
 
Süper Final'in son haftasında Galatasaray, Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu mücadelede ligin şampiyonu belli olacak.
 
Galatasaray, bu maçtan galip ayrılması ya da berabere kalması durumunda şampiyon olacak. Karşılaşmayı Fenerbahçe kazanırsa da sarı-lacivertli takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
 
 
Maçın ayrıntıları:
 
-Dk.87: Ujfalusi ceza sahasına atılan topu kendi ağalarına gönderdi. 2-2
-Dk. 86: GOLL Quaresma'nın sağ kanattan ortasını Holosko kafayla ağalara gönderdi. 2-1
-Dk. 82: Selçuk, ceza sahası çizgisi üzerinden kullandığı frikikte kaleci Cenk topu auta çeldi. 
-Dk. 59: Emre Çolak, orta sahada Ricardo Quaresma'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
-Dk. 46: Beşiktaş ikinci yarıya Simao-Mustafa Pektemek, Fernandes-Holosko değişikliği ile başladı.
- İkinci yarı Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.
 
- İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
 
- Dk. 45+1: Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta Almeida topu kendi kalesine gol attı 2-0
- Dk. 40: Melo G.Saray'ın ilk golüne benzer bir pozisyonda topu kafa vuruşuyla az fakla dışarı gönderdi.
- Dk. 23: Simao Sabrosa, sol kanatta Emmanuel Eboué'ye yaptığı faul sonrası itiraz ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü
- Dk. 9 GOLL.. Selçuk'un kullandığı kornerde Melo kafayla topu filelere gönderdi. 1-0
- Dev derbide ilk düdük çaldı...
 

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