Trabzonspor: Hakemler kendilerini odaya kilitledi, Başkanımız olası bir nahoş durumu engellemek istedi!

Çarşamba akşamı oynanan Trabzonspor-Gaziantepspor maçı sonrasında, karşılaşmanın hakemlerinin saatlerce Avni Aker Stadı'nda tutulmalarıyla ilgili açıklama yapan Trabzonspor Kulübü, hakemlerin maç sonunda alıkonulmadığını aksine hakemlerin kendilerini odaya kilitlediğini ve soyunma odasında bulunan yöneticilerin de güvenlik güçlerine yardımcı olmak amacıyla orada bulunduklarını iddia etti. Açıklamada, Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Cumhurbaşkanı ile telefonla konuştuğu yönündeki bilgiler de yalanlandı.

Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda oynanan Trabzonspor-Gaziantepspor Spor Toto Süper Lig müsabakasının bitiminde meydana gelen olaylar ve özellikle birtakım medya kuruluşlarının spor kamuoyuna kötü niyetli ve hatalı olarak yansıtması nedeniyle basın açıklaması yapılma gereği duyulmuştur.

Trabzonspor - Gaziantepspor maçının son dakikalarınd ayaşanan pozisyon sonrasında bordo mavili oyuncular hakem Çağatay Şahan'a uzun süre penaltı itirazında bulunmuştu.

"10 maçın 9’unda hakem hataları nedeniyle takımın 13 puanı heba edilmiştir"

2015/2016 Futbol Sezonunun başlaması ile beraber Kulübümüz lige iyi bir başlangıç yaparak 4 maç sonunda 10 puan toplamış ve gol averajı ile 2. sırada haftayı kapatmıştır. Bu maçlarda da hakem hataları olmakla beraber 4. Maçtan sonra hakem hatasının ötesine geçilmiştir. Lig başlangıcından bu yana oynanan 10 maçın 9’unda hakem hataları nedeniyle takımın 13 puanı heba edilmiştir. Buna karşılık tüm müracaatlarımız ve feveranımıza rağmen hakem yanlışları artarak devam etmiştir. Bu durumda artık Kulübümüze yapılanları hakem hatası olarak görmek mümkün değildir. Nitekim duayen spor yazarları da defalarca televizyon programlarında bu durumu dile getirmişlerdir.

Deplasmanda oynadığımız maçlarda hakemlerin ev sahibi takımlar lehine hatalı karar vermesine bugüne kadar ses çıkarmadık, ancak Trabzon’da oynadığımız maçlarda provokasyona varan kasıtlı yanlış kararların verilmesi Trabzonspor’un ötesinde Trabzon şehri üzerinde bir oyun oynandığı intibaı vermektedir. Bu konunun da ilgililerce araştırılması gerektiğini Trabzonspor camiası ve Trabzon halkı olarak talep ediyoruz.

"Müsabaka sonrası hakemler soyunma odasına girmiş ve kapıyı içeriden kilitlemişlerdir"

Son olarak oynadığımız Gaziantepspor müsabakasında verilmeyen penaltı ve faullerle seyirciyi galeyana getiren ve çileden çıkaran hakem Çağatay ŞAHAN’ın maçın 90 + dakikasında taraflı tarafsız herkesin penaltı dediği pozisyonu devam ettirmesi taraftarlarımız nezdinde oluşan Trabzonspor’a karşı yapılan haksızlıklar birikimini daha da artırmıştır. Taraftarlar hakemin bu kararına aşırı tepki göstermiş, müsabaka sonrasında 600’ü aşkın taraflar stadyum çevresinden ayrılmayarak hakemler aleyhinde eylem yapmaya başlamıştır.

Müsabaka sonrası hakemler soyunma odasına girmiş ve kapıyı içeriden kilitlemişlerdir. Stadyum güvenlik görevlileri ve bir kısım Kulüp Yöneticisi de gergin vaziyette olan birtakım kişi veya kişilerin hakemlere fiziki müdahalede bulunmasına engel olmak ve kızgın olan taraftarı yatıştırıp muhtemel herhangi kötü olayı önlemek amacı ile koridorda ve stadyum çevresinde mevcut emniyet güçlerine yardımcı olmaya çalışmışlardır.

Bu arada Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun talimatı ile Başkan Yardımcımız Ali Uzunay, olası bir nahoş durumu engellemek, mevcut gerginliğin dozunu düşürmek için Sayın Trabzon Valisi ve İl Emniyet Müdürü ile telefon irtibatı içerisinde olmuş, gerginliğin artmaması, tansiyonun düşmesi için uğraşmıştır. Başkanımız telefonla Yönetim Kurulu üyelerine hakem ve TFF görevlilerine karşı kimsenin gerek sözlü gerekse fiili müdahalede bulunmaması için gerekli bütün önlemlerin alınması talimatını sürekli vererek herkesi sağduyuya davet etmiştir.

"Olaylara sert müdahalede bulunulmadı"

Sayın Vali ve Emniyet Müdürünün olumlu ve duyarlı davranışları dolayısıyla olaylara sert müdahalede bulunulmamış, zamanla yatışan taraftarların bir çoğu stadyum civarından ayrılmış, taraftar sayısı yaklaşık 100-150 kişi civarına düşmüştür. Bu arada kendisi ile telefon irtibatı kurulan Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu sürekli olarak hakemlerin güvenliğinin sağlanması, olası bir yanlış anlaşılmaya meydan verebilecek seviyede kendilerine yaklaşılmaması, yiyecek ve içecek dahil tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kendilerine ikramda bulunulmasını söylemiştir. Başkan, Trabzon şehrine ve Trabzonspor’a zarar verecek olumsuz bir hadiseye meydan verilmemesi için, kızgın taraftarı kendisinin yatıştırabileceği düşüncesi ile kendisi gelinceye kadar hakemlerin emniyet altında tutulmasını talep etmiş, daha sonra ortamın yatışması üzerine hakemler polis nezaretinde alınarak emniyetli bir şekilde stadyum dışına çıkarılmışlardır. Bu süre zarfında, geçmişte başka yerlerde olduğu gibi ne adam bıçaklanmış, ne polis arabası yakılmış ne de hakem odasının kapısı kırılmıştır.

"Alıkonma değil emniyetli bir şekilde ayrılabilmeleri için tedbir alma söz konusu"

Hakemlerin hakem odasında beklemeleri kendi tasarrufları olup oda kapısı kendileri tarafından kilitlenmiştir. Hakemlerin ihtiyaçlarını sağlamak için dahi oda kapısına hiç kimsenin yaklaşmasına Kulüp Yönetimi tarafından izin verilmemiş, bu konuda Emniyet Mensupları yardımcı olmuştur. Nitekim Sayın Valimiz açıklamasında hakemlerle sürekli görüşüldüğü istedikleri an çıkartılabileceklerini mahsur kalma gibi bir durumlarının olmadığını söylemiştir.

Sonuç olarak hakemlerin alıkonulması değil emniyetli bir şekilde ayrılabilmeleri için tedbir alma söz konusudur ki bu konuda Sayın Trabzon Valisi ve İl emniyet Müdürü ile sürekli irtibat halinde olunmuş, uyum içerisinde kendilerine destek verilmiş yardımcı olunmuştur. Duyarlı ve olumlu yaklaşımları ile hakemlerin nahoş hadiselere mahal vermeden bölgeden ayrılmalarını sağladıkları için kendilerine şükran duyduğumuzu bir kez daha yinelemek isteriz.

"Trabzon ilinde ne polis arabası yakılmış ne de ölümlü bıçaklama olayları gerçekleşmiştir"

Sonuç olarak kamuoyunda Trabzonspor aleyhine algı yaratmaya çalışan kesimlerin şunu unutmamasını isteriz ki, Trabzon ilinde ne polis arabası yakılmış ne de ölümlü bıçaklama olayları gerçekleşmiştir. Trabzonspor Başkanı, başka kulüp başkanlarının dediği gibi ‘’o hakem bir daha bu stada gelemez, gelse de çıkamaz’’ dememiştir. Başkan taraftarı yatıştıracak ve olay çıkmasını engelleyecek konumda bulunduğu düşüncesi ve olaylara bizzat müdahale etmek istemesi nedeniyle kendisinin beklenmesini istemiştir. Bunların dışında kendisine kolluk kuvvetlerinin üstünde bir güç atfettiği ve doğrudan Cumhurbaşkanı ile irtibat kurduğu iddiaları yalandır, gerçekle alakası yoktur.

Spor ailesini bu denli hassas konularda sağduyuya davet eder kamuoyunda çıkan alıkoyma haberlerine itibar etmemelerini tavsiye ederiz."