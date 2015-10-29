Trabzonspor Başkanı: Hakemleri alıkoymadım, Trabzon Demirtaş'a büyük gelir, adını ağzına almasın!

2-2 biten Gaziantepspor maçının ardından penaltıyı vermediği gerekçesiyle hakem heyetini soyunma odasında bekleten ve daha sonra "Öleceksek de adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız" sözleriyle tepki çeken Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemleri alıkoyduğu iddiasını reddetti. Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor başkanı olarak kimseyi esir almadık. Orada durmalarının sebebi, orada devlet var. Devlete karşı gelip onları alıkoyacak yapımız da yok, ahlak anlayışımız da yok" dedi.

"Biz senin gibi bir dakika yaşayacağımıza özgürlüğüne düşkün bir kadın gibi bir saniyede canımızı veririz daha iyidir" diyen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yanıt veren İbrahim Hacıosmanoğlu, "Demirtaş’a Trabzon bol gelir, geniş gelir. Trabzon hakkında konuşmasın. “Kadın gibi hür yaşarız” diyor. Biz hür yaşıyoruz. Kadınlara bu kadar önem veriyorsa, kız çocuklarını dağlara çıkarıp insanlık dışı şartlarda yaşatırken vicdanı sızlamıyor mu? Biz adam gibi yaşarız, adam gibi ölürüz. Aynen kendisine iade ediyorum. Trabzon’u, Trabzonspor’u, şahsımı ağza almasın, Trabzon ona büyük gelir" diye konuştu.

CNN Türk Spor Ana Haber'de Emre Tilev'e konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

Tabi bu ben bir spor kulübü başkanıyım. Şahsi meselem değil. Milyonlarca Trabzonspor sevdalısı adına konuşuyorum. Lig başından b eri uğradığımız haksızlıklar ortada ve koca bir şehir, dünyaya yayılmış, milyonlarca taraftarlarına kimsenin zulüm etmeye hakkı yok. Hakemler de hata yapacak. Hatalara karşı söylemimiz yok. Bu şehir küçümsenecek bir şehir değil. Biz burada oynanan bütün maçlarda olay çıkmaması için her şeyi yapıyoruz. Dün akşam söylediğimiz sözleri çarpıtıp, değişik değişik sporla alakası olmayan insanların yorumlarını konuşmak için bağlandım.

'Karadenizliyim, mecazi söyledim'

Bizim söylediklerimizin karşılığı neyse göze alarak söyledik. Milyonlarca insanı temsil ediyorsanız, onların ruh hallerini de itiraf etmek zorundasınız. Öncelikle bugün milletvekilinden tutun, genel başkanlara kadar bu ülkenin gündeminde kendi işleri yokmuş gibi, aslında ne kadar boş olduklarını da ortaya koyuyorlar. Ben Karadenizliyim, mecazi anlamda kullandığımız sözler var. Mecazi anlamda biz kadın gibi yaşayacak yerine adam gibi ölürüz diyoruz. Bunu derken kadınları aşağılamak bizim haddimize mi? Beni doğuran annem de kadın, çocuklarımın annesi de kadın. Böyle bir saygısızlık düşüncesiyle hangi insan kullanabilir ki bu sözü? Malzeme arayanlar başka kapıya gitsinler. Yorum yapan hanımefendiler hakkında konuşmuyorum, yaraları varsa gocunurlar, ne kadar kadın varsa onlardan bin kere özür diliyorum. Farklı yerlere çekip de malzeme çıkarmak onların kişilikleridir.

'Demirtaş'a trabzon bol gelir'

Selahattin Demirtaş, ben spor adamlığı içinde konuşuyorum. Siyasi mücadelelerini nerede vereceklerse versinler. Demirtaş’a Trabzon bol gelir, geniş gelir. Trabzon hakkında konuşmasın. “Kadın gibi hür yaşarız” diyor. Biz hür yaşıyoruz. Kadınlara bu kadar önem veriyorsa, kız çocuklarını dağlara çıkarıp insanlık dışı şartlarda yaşatırken vicdanı sızlamıyor mu? Biz adam gibi yaşarız, adam gibi ölürüz. Aynen kendisine iade ediyorum. Trabzon’u, Trabzonspor’u, şahsımı ağza almasın, Trabzon ona büyük gelir. Cumhurbaşkanı’na eğer saldıracaksan siyaseten başka bir konuda saldırın. Sayın Cumhurbaşkanı’na sonsuz saygım var, benden ricacı değil, bizim orada Trabzonspor başkanı olarak kimseyi esir almadık. Orada durmalarının sebebi, orada devlet var. Devlete karşı gelip onları alıkoyacak yapımız da yok, ahlak anlayışımız da yok.

'Devletin olduğu yerde

hakemleri alıkoyabilir miyiz?'

Hukukçular, 17 yılla yargılanabileceğinizi söyledi.

Düşünebiliyor musunuz, devletin olduğu yerde bir kulüp başkanı nasıl insanları alıkoyabilir. Onların sağlığı açısından dışarı çıkmaları daha mı normaldi? Benim arkadaşlara söylediğim tek kelime, hakemlerin hiçbirisine fiziki müdahalede bulunmaması, söz söylenmemesi, çay ve kahvelerinin verilmesi, yemeklerinin verilmesi, güvenle çıkmaları gibi bir talimatım olabilir benim. Trabzon’da insanlar dolmuş insanlar. O şekilde dışarı çıkmak sağlıklı mı? Devletin olduğu yerde hakemleri alıkoyabilir miyiz?

Daha ne kadar orada tutmayı düşünüyordunuz?

Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kulüp başkanını arayıp “O insanlar oradan çıksın” diyecek kadar alçak bir cümle olabilir mi? Kimin haddine?

Geçtiğimiz dönemlerde gördük, Galatasaray basketbolda ligden çekildi.

Bu tek başıma verebileceğim bir karar değil. Trabzonspor’un kolay kolay kabuğuna çekilecek değil. Herkese adil davranılsın. Hem maddi boyutu var, hem manevi boyutu var.