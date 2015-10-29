Demirtaş'tan Trabzonspor Başkanı'na: Senin gibi bir dakika yaşayacağımıza...

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, "Öleceksek adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız" sözleriyle tepki gören Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na "Biz senin gibi bir dakika yaşayacağımıza özgürlüğüne düşkün bir kadın gibi bir saniyede canımızı veririz daha iyidir" dedi.

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul Tabip Odası'nda Özgür Hukukçular Derneği'nin düzenlediği "92. yılında Cumhuriyet ve Demokrasi" panelinde konuştu.

Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tepki gören sözlerini hatırlatan Demirtaş, "Dün gördünüz işte bir spor kulübünün başkanı hakemleri 4 saat rehin almış çıktı kendisi itiraf etti. TCK'da suç var açıkça, 'Hürriyet'i tehdit'. Yani bir kişiyi alıkoyarsan TCK'ya göre suç. Bu adam bunu yapmış ve gururla diyor ki 'uğruna canımı feda edeceğim liderim beni aradı da ondan sonra serbest bıraktım onları' Bakın kimse sorgulamıyor bile" dedi.

Demirtaş, "Ülkenin Cumhurbaşkanı suç devam ederken suçluyu arıyor ve ona ricada bulunuyor. Suç işlemeyi bitir serbest bırak diyor. O da 'hay hay ben canımı veririm' diyor. Velev ki siz böyle bir suç işlediniz. Başınıza neler gelmez ki. Peki bu duruma müdahale edecek ülkede bir savcı var mı. Çünkü soruşturma gerektiren bir durum çıktı ortaya, itiraflar var. Hakemler 4 saat rehin alınmış, çıkmalarına izin verilmemiş. Dışarıda olay olur çıkamaz böyle bir durum değil" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı, "Ülkenin Cumhurbaşkanı 'siz nasıl o hakemleri orada tutarsınız' diyemiyor. Hukuktan yana değil, suçludan yana bir tavır sergiliyor. O beyefendi de çıkıp gururla 'Biz kadın gibi bir gün yaşayacağımıza böyle erkek gibi yaşarız' diyecek kadar hafifleşiyor. İnanılmaz bir şey. Herkes o kadar normal ki. O beyefendinin eşi, kız kardeşi, annesi hiç kimse itiraz etmesin de onlar itiraz etsin ya. Çıksınlar desinler ki 'kadın olarak yaşamak onursuzluk mudur' Biz senin gibi bir dakika yaşayacağımıza özgürlüğüne düşkün bir kadın gibi bir saniyede canımızı veririz daha iyidir. Kadın gibi yaşarız daha iyidir. Böyle bir anlayışı biz nasıl ülkemizde iktidar yaptık, nasıl yönetici seçtik" dedi.