Trabzonspor Başkanı: Öleceksek de adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gaziantepspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından A Spor yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, hakemleri ağır bir dille eleştirirken, Trabzonspor'un kaderiyle oynamaya kimsenin hakkı olmadığını söyledi. Federasyon başkanı ve Kuddusi Müftüoğlu'nun telefonlarını açmadığını dile getiren Hacıosmanoğlu, "Tiyatronun aktörleri belliyse, o zaman bizi figüran olarak bu ligde tutmayın" dedi.

Hakemleri ve Federasyonu ağır sözlerle eleştiren Hacıosmanoğlu, "Hakemlere sanki özel görev verilmiş, Trabzon oynarken durdurun diye. Şunu konuşşanıza ya, Galatasaray maçında hangi güçle, federasyon içinde başlayan hangi ağabeyleri, hocayı kurtarmak için operasyon yaptı. Süleyman Abay'ı Trabzonspor maçına kim verdi? Eğer Galatasaray'a yenilmeseydi Trabzon, o havayla neler olurdu. Bu şehir bu kadar basit bir şehir mi? Hakkını yiyip çıkabilir misin yani? Bizi hangi yollara sevketmek istiyorlar. Bugün eşim çok ağır bir operasyon geçirdi, maçlara gidemiyorum. Bu şehrin kaderiyle oynamak kimsenin hakkı değil. Federasyon Başkanı'nı arıyorum cevap vermiyor. Kuddusi Müftüoğlu'nu arıyorum cevap vermiyor. O hakemi bakalım oradan kim çıkartacak? Sen Galatasaray'a beni yendireceksin, sonra Galatasaray elle gol atacak, müsaade edeceksin. Sonra biz Trabzon'da 'sorun var'ı konuşacağız. Son dakikada olan penaltı değil sadece, pozisyonlara bakın ya. Farklı bir oyun oynanıyorsa, biz de nasıl oyun oynayacağımızı göreceğiz. Kimin üzerine oyun oynuyorsunuz ya? Tiyatronun aktörleri belliyse, o zaman bizi figüran olarak bu ligde tutmayın. Bizi gönderin 2. lige. Böyle bir Allah'sızlık olmaz ki ya! Bundan sonra neler olacağını Türkiye Cumhuriyeti görecek. Millet polis arabalarını yaktı, statları yaktı. Biz masum duruyoruz diye önüne gelen tokatı atıp gidecek ha? Dünyanın önemli insanlarının yetiştiği bir şehir burası. Bu akşam milat olacak. Herkes görecek. Trabzonspor sevdalıları müsterih olsun, daha bizim çekeceğimiz bir şey kalmadı. Öleceksek de adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız. Bizi kadın gibi yaşatmaya da kimsenin gücü yetmez" şeklinde konuştu.