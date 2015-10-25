T24 LogoT24 Logo
Spor

Sergen Yalçın, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Sivasspor'u bırakıyor mu?

"Bu sezon işler iyi gitmiyor. Artık takıma zarar vermek istemiyoruz"

25 Ekim 2015 00:50

Sivaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu sezon işler iyi gitmiyor. Artık takıma zarar vermek istemiyoruz. Ekibimle birlikte yolun sonuna geldik gibi gözüküyor. Bırakmayı düşünüyorum. Ancak başkanla konuşacağım" dedi.

Trabzonspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada takımın içinde bulunduğu durumunun suçlusu kendisi olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, istifa sinyali verdi. 'Yolun sonuna geldik' diyen Yalçın şunları söyledi:

"Çok yorum yapılacak müsabaka değil oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi mücadele ettik ama bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Yediğimiz ilk gol çok anlamsızdı. Kötü bir gidişatımız var elimizden geleni yapıyoruz ekip olarak bahane üretmek değil çözüm üretmek bizim işimiz. O çözümleri üretemiyoruz en büyük suç ben de ben sorumluyum. Biz de bazı eksiklikler var demek ki geçen sezon iyiydi ama bu sezon öyle gitmiyor. Ekibimle birlikte yolun sonuna geldik gibi gözüküyor. Ben bırakmayı düşünüyorum ama başkanla görüşmeden yorum yapmam doğru olmaz. Ben bırakmak istiyorum hem kendime hem Sivasspor'a zarar vermek istemiyorum. Biz takıma zarar vermek istemiyoruz ve herkesten özür diliyoruz kötü gidişat yüzünden."

ETİKETLER

sergen yalçınsivassporistifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24