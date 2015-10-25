Sergen Yalçın, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Sivasspor'u bırakıyor mu?

Sivaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu sezon işler iyi gitmiyor. Artık takıma zarar vermek istemiyoruz. Ekibimle birlikte yolun sonuna geldik gibi gözüküyor. Bırakmayı düşünüyorum. Ancak başkanla konuşacağım" dedi.

Trabzonspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada takımın içinde bulunduğu durumunun suçlusu kendisi olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, istifa sinyali verdi. 'Yolun sonuna geldik' diyen Yalçın şunları söyledi:

"Çok yorum yapılacak müsabaka değil oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi mücadele ettik ama bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Yediğimiz ilk gol çok anlamsızdı. Kötü bir gidişatımız var elimizden geleni yapıyoruz ekip olarak bahane üretmek değil çözüm üretmek bizim işimiz. O çözümleri üretemiyoruz en büyük suç ben de ben sorumluyum. Biz de bazı eksiklikler var demek ki geçen sezon iyiydi ama bu sezon öyle gitmiyor. Ekibimle birlikte yolun sonuna geldik gibi gözüküyor. Ben bırakmayı düşünüyorum ama başkanla görüşmeden yorum yapmam doğru olmaz. Ben bırakmak istiyorum hem kendime hem Sivasspor'a zarar vermek istemiyorum. Biz takıma zarar vermek istemiyoruz ve herkesten özür diliyoruz kötü gidişat yüzünden."