Trabzonspor Başkanı'na tepki yağmuru: "Keşke kadın gibi yaşasa", "Allah ıslah etsin", "Çok utanıyorum"

2-2 biten Gaziantepspor karşılaşmasında penaltılarının verilmediği iddiasıyla hakemleri stadyumda saatlerce alıkoyan Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız" sözlerine spor dünyasından tepki yağıyor. Beşiktaş yöneticileri Ahmet Ürkmezgil ve Metin Albayrak, "Allah onu ıslah etsin" derken, Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, "Çok utanıyorum" ifadesini kullandı. Spor spikeri Simge Fıstıkoğlu, "İbrahim Hacıosmanoğlu keşke kadın gibi yaşayabilse" dedi.

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Gaziantepspor maçından sonra, "Adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız" şeklindeki sözleri sadece kadınlar arasında değil futbol camiasında da tepkiyle karşılandı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerinden Metin Albayrak ve Ahmet Ürkmezgil, Hacıosmanoğlu'nun bu sözleri için "Allah onu ıslah etsin!" yorumunu yaptı.

Bir başka Beşiktaş yöneticisi Mete Vardar da, "Bir kulüp yöneticisinin sadece futbol konuşması lazım. Sahada yaşanan bir haksızlık varsa, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu orada. Gereğini onlar yapar. Kulüp yöneticilerinin asli görevi zaten dibe vurmuş olan futbolumuzu yeniden canlandıracak girişimlerde bulunmak" dedi.

Sadri Şener: Çok utanıyorum!

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener ise, yaşananlar nedeniyle büyük utanç duyduğunu söyledi. Şener, "Bu nasıl bir şeydir! Çok utanıyorum. Sadece utanıyorum" ifadesini kullandı.

"Trabzon Valisi ne yapıyordu?"

Şener, maçın hakemlerinin başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun talimatıyla statta rehin tutulmaları konusunda da, "Hiç hoş değil. Şık değil. Hakemler yanlış yapabilir ama bir kulüp başkanı böyle demeçler veremez. Kaldı ki, İbrahim Hacıosmanoğlu Trabzonspor'un başkanı değildir. Kulübe kayyum atanmıştır. Ben bu olaylar yaşanırken Trabzon Valisi ne yapıyordu, onu merak ediyorum" dedi.



Sadri Şener, kulüp başkanlığı için bazı kriterler konması gerektiğini de belirterek, "Eskiden Meclis'e senatör seçerken üniversite mezunu olma gibi şartlar konurdu. Kulüp başkanlığı için de buna benzer şartlar koymak lazım" dedi.



Spor spikeri Simge Fıstıkoğlu da, İbrahim Hacıosmanoğlu için, "Keşke kadın gibi yaşayabilse!" yorumunu yaptı.