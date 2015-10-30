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Spor

Trabzonspor Başkanı: Kadınlardan bin kere özür diliyorum

Hacıosmanoğlu'dan Atatürk'ün sözleriyle ikinci bir özür geldi

30 Ekim 2015 15:49

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız" sözlerine tepki yağmasından sonra ikinci özür açıklaması geldi. Açıklamasında Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer veren Hacıosmanoğllu, "Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını böyle analar yetiştirmiştir" dedi. 

Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gaziantepspor maçının ardından kullandığı ifadelerin yanlış anlaşılmasından dolayı istemeyerek üzdüğü kadınlardan özür diledi.      

Hacıosmanoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Trabzonspor'un sportif manada uğramış olduğu haksızlıklara karşı vermeye çalıştığı mesajlarda kullandığı bir örneğin kadınlar tarafından yanlış anlaşıldığını üzülerek, bu cümlelerinin siyasi emellerine alet etme peşinde koşanları ise hayretle takip ettiğini belirtti.   

 

"Kadınlardan bin kere özür diliyorum"

 

"Bugün beni kadınlarımız üzerinden eleştirmeye kalkanlardan daha çok kadına saygı duyduğumu ve onlar gibi menfaat beklemeksizin bu duyguyu taşıdığımın bilinmesini isterim" ifadesini kullanan Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:   

 

Atatürk'ün sözünü hatırlattı

 

"Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan kadınlarımızın bu ülkenin kurtuluşunda gösterdiği mücadeleyi bilecek kadar da tarihi bilgiye sahibim. Yaşamın her alanında eşit bir şekilde Türkiye'yi yönetmeye aday kadınlarımız bilsinler ki onlara vurulacak bir fiskeden eşime ve anneme vurulmuş kadar üzüntü duyarım. Konuşmamın bir bölümünde kullandığım cümlelere farklı anlamlar yüklenerek vermeye çalıştığımız mesajları kimse kendine göre yorumlamasın.  Benim nasıl bir mesaj vermek istediğimi anlayanlar çok iyi anlamıştır. Kullandığım ifadelerimin yanlış anlaşılmasından dolayı istemeyerek üzdüğüm kadınlarımızdan özür diler, Cumhuriyetimizin 92. yıl dönümünü coşkuyla kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatmak isterim: Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını böyle analar yetiştirmiştir."      

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