Trabzon Valisi yaşananlarla ilgili konuştu: Tatlılıkla halledilsin istedik, alıkonma yok, sert müdahale ettik!

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Çarşamba akşamı oynanan Gaziantepspor maçından sonra hakemleri 4 saat rehin tutmasıyla ilgili konuşan Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, “Hiç kimsenin burnunun kanamaması için bu süreç yürütüldü. Bir alıkonma olayı yok. Hakemler daha sonra hukuki haklarını kullanıp kullanmayacaklarına karar verecekler” dedi.

Trabzonspor-Gaziantepspor maçının hakemleri 'kötü yönetimleri' sebep gösterilerek başkan Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun talimatıyla 4 saat boyunca soyunma odasında tutulmuştu. Hacıosmanoğlu, hakemlerin stattan çıkmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

“Yöneticilerime, ‘Trabzon’un misafirperverliğini gösterin, çayını, kahvesini yemeğini ısmarlayın, sabaha kadar, ben gelene kadar o hakem, o stattan çıkmayacak’ dedim. Ama benim de saygı duyduğum, gönül bağım olan, o değerli insanın beni aradıktan sonra, ‘hem Türkiye hem dünya genelinde büyük rezillik yaşamayalım. Ama yanlışların da hesabı sorulacak’ sözü üzerine ben de arkadaşları aradım. Bizi katleden şahısların, Trabzonlu’ya yakışan şekilde en ufak fiziki müdahalede bulunulmadan bu şehri terk etmelerine izin verdik.”

"Tatlılıkla halledilsin istedik"

Konuyla ilgili açıklama yapan ve "sert bir müdahale" yapıldığını belirten Trabzon Valisi, "Tatlılıkla halledilsin istedik. Daha sonra polis güvenlik tedbirlerini de aldı. Hakemler odalarından çıktı" dedi. "3-3,5 saatlik bekleme sürecinde yaşananlar doğru bir davranış değildi. Bu noktada polisin müdahale etmesi de olayın boyutlarını büyütebilirdi" diyen Vali, şunları söyledi:

"Bizim için önemli olan sürecin barış içinde yürümesiydi. Sahada hafif gerginlik oldu. Hakemler soyunma odasına girince 500-600 kişilik bir taraftar grubunun maçla ilgili hak arama havası oluştu. Biz ülkenin içinde bulunduğu duruma rağmen olay çıkmadan sorunun çözülmesini istedik. Hakemlerin güvenliği açısından sıkıntı yoktu. Zaten özel koridorları var. Yöneticilerin ve takımların da ayrı koridorları vardı.

"Sert bir müdahale yaptık"

Biz sert bir müdahale yaptık. Yaklaşık üç saat kadar beklendi. Bu arada yöneticilerden ve sivil toplum kuruluşlarından gerginliğe sebep olanlarla ilgili devreye girmeleri konusunda yardım istedik. Saat 03.00 sıralarında taraftar grubunun sayısı 100-150 kişiye indirildi. Tatlılıkla halledilsin istedik. Daha sonra polis güvenlik tedbirlerini de aldı. Hakemler odalarından çıktı.

Hakemlerle görüştük. ‘İsterseniz burada da misafir edebiliriz. İsterseniz yolcu da edebiliriz’ dedik. Bu sırada hakemlerimiz uygun bir yerde dinlendirildi. Kendi araçları olduğunu ve şehirden ayrılmak istediklerini belirttiler ve yola çıktılar. Bu 3-3,5 saatlik bekleme sürecinde yaşananlar doğru bir davranış değildi. Bu noktada polisin müdahale etmesi de olayın boyutlarını büyütebilirdi. Bu çerçevede polisin taraftar gruplarını uzaklaştırması gerekiyordu. Doğru ortam oluşturuldu. Sağduyunun oluşumu için zaman gerekiyordu. Sonunda da müdahale edildi."

"Hiç kimsenin burnunun kanamaması için bu süreç yürütüldü. Bir alıkonma olayı yok"

Vali Öz “İhmal var mıydı?” sorusu üzerine, “Bu anlamda herhangi bir ihmal yok. Çok sert bir fiziki müdahale de olmadı. Gerekli tedbirlerimiz vardı. Müdahale edip olumsuz görüntülerin ve farklı anlaşılmaların önüne geçmek için bekleme süresi yaşandı” yanıtını verdi.

Öz, “Alıkonma mı, hakemlerin kendi kararı mı?” sorusu üzerine ise “Hiç kimsenin burnunun kanamaması için bu süreç yürütüldü. Bir alıkonma olayı yok. Hakemler daha sonra hukuki haklarını kullanıp kullanmayacaklarına karar verecekler” ifadesini kullandı.