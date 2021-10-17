Dev maçta Fenerbahçe'yi yenen Trabzonspor, zirveye yerleşti

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, liderliğe yükseldi.

Maçın hemen başında Rossi'nin golüyle yenik duruma düşen bordo-mavililer, 23. dakikada Min-jae'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynayan rakibi karşısında Bakasetas'ın biri penaltıdan 2, Yusuf Sarı'nın da 1 golüyle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, puanını 21'e yükselterek 19 puanda kalan Fenerbahçe'den liderliği devraldı.

En son ligin 3. haftasını lider kapatan bordo-mavililer, 5 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Bakasetas, gollere devam etti

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Bakasetas, gollerini sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 9 maçta 7 gole ulaştı.

Maç sonu kolbastılı kutlama

Trabzonsporlu futbolcular, maçın ardından orta alanda kolbastı oynadı.

Taraftarlarla galibiyetin ve liderliğin sevincini yaşayan oyuncuları, burada teknik direktör Abdullah Avcı da tebrik etti.

Fenerbahçe 3 hafta sonra kaybetti

Fenerbahçe, ligde 3 hafta aradan sonra puan kaybetti.

Bu sezon deplasmandaki ikinci yenilgisini yaşayan sarı-lacivertliler; GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrılmıştı.

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TIKLAYIN - Trabzonspor-Fenerbahçe maçından kareler

Stat: Medical Park Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dk. 52 Dorukhan Toköz), Edgar, Vitor Hugo, Denswil (Dk. 46 Trondsen), Berat Özdemir (Dk. 68 Siopis), Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho (Dk. 68 Cornelius), Nwakaeme (Dk. 43 Yusuf Sarı), Djaniny Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo (Dk. 87 Pelkas), Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 87 Nazım Sangare), Mesut Özil (Dk. 74 Sosa), Rossi (Dk. 75 Tisserand), Valencia (Dk. 61 Serdar Dursun) Goller: Dk. 3 Rossi (Fenerbahçe) Dk. 25 ve 87 (Penaltıdan) Bakasetas, Dk. 90 Yusuf Sarı (Trabzonspor) Kırmızı kart: Dk. 23 Min-jae (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 37 Luiz Gustavo, Dk. 61 Valencia, Dk. 85 Szalai, Dk. 87 Altay Bayındır (Fenerbahçe), Dk. 61 Edgar, Dk. 87 Erde Kardeşler (Yedek kulübesi), Dk. 90+2 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Karşılaşmanın önemli anları

2. dakikada Gervinho'nun soldan ortasında arka direkteki Abdülkadir Ömür'ün şutunda, savunmada Novak, yatarak topu çıkardı.

3. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Mesut Özil'in içeriye çıkardığı top, Valencia ile Vitor Hugo'nun mücadelesi sonrasında Rossi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da sol çaprazdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı sol direk dibinden filelerle buluşturdu: 0-1

20. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazından Bakasetas'ın yerden şutunda, top direğin yanından auta gitti.

21. dakikada sağ taraftaki Osayi-Samuel'in pasında Mesut Özil'in yakın mesafeden gelişine vuruşunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

23. dakikada Djaniny, ceza sahası dışında Min-jae ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Min-jae'ye ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

25. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bordo-mavili ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti: 1-1

26. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

42. dakikada Peres'in ceza alanı dışından yerden şutunda, kaleci Altay Bayındır yatarak topu çeldi.

43. dakikada kasığından sakatlanan Nwakaeme'nin yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

45+3. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

52. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Peres'in yerine Dorukhan Toköz oyuna dahil oldu.

56. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Szalai'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topun sahibi oldu.

80. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan ortasında ceza alanı içinde Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda, top yan direkten döndü. Tisserand, altıpas içinde Djaniny'den önce dokunduğu topu kornere gönderdi.

83. dakikada Cornelius, ceza alanı içinde Szalai ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 87'nci dakikada Bakasetas, yerden kullandığı penaltıda topu sağ köşeden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

90. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında Cornelius'un şutunda top, kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Dönen topa Yusuf Sarı vurdu. Luiz Gustavo'dan seken meşin yuvarlak, filelere gitti: 3-1

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.