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Spor

Bakasetas: Takımın kazanması gol atmamdan daha önemli

"Takıma adaptasyon konusunda buradaki herkesin inanılmaz yardımı ve desteğini gördüm"

17 Ekim 2021 21:43

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe karşısında 3-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçe'nin 10 kişi tamamladığı karşılaşmada ev sahibi Trabzonspor, rakibini 3-1 yenerek zirveye yerleşti.

2 gol atan Bakasetas, Trabzonspor adına maçın yıldızlarından biri olmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Yunan oyuncu, "Takımın kazanması benim için çok daha önemli. Takım kazandıysa ve ben gol attıysam mutluluğum katlanıyor. Bugün harika mücadele ettik ve önemli bir galibiyet elde ettik. Takıma adaptasyon konusunda buradaki herkesin inanılmaz yardımı ve desteğini gördüm. Bu kadar inancı görünce buna karşılık vermeye çalışıyorsunuz. Adaptasyonumun kısa sürmesinin nedenlerinden biri Yunanistan'da büyük bir takımda oynamamdır. Bunun da çok yardımı oldu" dedi.

 

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