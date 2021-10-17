Ali Koç: Bir hakem, mimiklerinden tuttuğu tarafı ele verir mi?

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, liderliğe yükseldi. Hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararları eleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Buraya art niyetle bir operasyon çekmeye birini yollasaydınız buna benzer bir performans olurdu" dedi. Hakemin Fenerbahçeli futbolculara olan yaklaşımından çok rahatsız olduğunu söyleyen Koç, "Bir hakem mimiklerinden tuttuğu tarafı ele verir mi yahu? Bu noktaya geldi bu iş" diye konuştu.

Sarı-lacivertli camiaya seslenen Koç, "Fenerbahçe camiası artık ayaklanma zamanı. Ne gücünüz, gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni en kısa zamanda yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Yürüyüşse yürüyüş, sosyal medyada çalışmalarsa sosyal medya, Federasyona gitmekse Federasyona gitmek. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı" ifadelerini kullandı.

"Bu maç 11’e 11 gitseydi bu maçtan galip ayrılmamamız söz konusu değildi" diyen Koç, "Avrupa'da her yerde böyle pozisyonlara verilmiyor. Hatta bu maçta da verilmedi. Öncelikle camiama sesleniyorum. Sakin olun. Burada 'Yumruğu masaya vurun, düdük astırın' diyorsunuz, sakin olun. Bu takım 80 dakika burada 10 kişi oynadı terinin son damlasına kadar savaştı. 85. dakikaya kadar da maç ortadaydı. Haklı bir penaltıydı, belki de tek doğru karar oydu. Bu takımla gurur duyuyorum hepsi çok kızgın, öfkeli. Buraya art niyetle bir operasyon çekmeye birini yollasaydınız buna benzer bir performans olurdu. Maç 23. dakikadan sonra bambaşka bir yere seyretti. Bu maç 11’e 11 gitseydi bu maçtan galip ayrılmamamız söz konusu değildi. Ben de öfkeliyim ama bu camianın başıyım. Kendimi de kontrol etmek durumundayım. Trabzonspor’u da tebrik ediyorum, lider oldular" diye konuştu.

"Bunlar kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar" diyen Koç şunları kaydetti:

"Bu hakem müessesesinin ne kadar çürümüş olduğunu, güvenin yerlerde olması, marka değerinin bu kadar düştüğü bir ortamda şampiyonluğun sadece sahada belirlenmediği nosyonunun her geçen gün daha da ağır basarak kabul edilen bir norm olarak kabul edilmesi. Allah'tan son dönemde kulüpler olarak ayaklandık. Sevinçli olduğum konu, bu sistemin nasıl garabet olduğunu başkaları da söylüyor. Kulüp başkanları, hocalar, futbolcular değişiyor bu arkadaşlar değişmiyor. Min-Jae’ye verilen karttan sonra oyunun bütün gidişatı değişti. Beni en çok rahatsız eden, hakemin Fenerbahçe futbolcularına karşı olan yaklaşımı, mimikleri… Bir hakem mimiklerinden tuttuğu tarafı ele verir mi yahu? Bu noktaya geldi bu iş. Bizim oyuncularımıza olan kızgın agresif tepkileriyle Trabzonsporlu oyunculara daha anlayışlı olan tavrı net belli. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Bakın, Rizespor-Galatasaray maçı. Haddime değil ama bu örneği vermek zorundayım. Galatasaray bir gol yiyor, net faul. Galatasaray bir gol atıyor net faul. Arka arkaya 4 korner kullandırıyor orada Rizespor gol atsa Galatasaray ayağa kalkacak. Bunlar kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar. En objektif şekilde bakmaya çalışıyorum. Ali 'maç alan' üstüne basarak söylüyorum Ali Şansalan değil Ali 'maç alan'. Bu hakem geçen sene bizden Konyaspor maçını da almıştı."

"Artık ayaklanma zamanı"

Fenerbahçe camiasına seslenen Ali Koç "Artık ayaklanma zamanı, ne gücünüz, gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni en kısa zamanda yıkmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe camiası artık ayaklanma zamanı. Ne gücünüz, gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni en kısa zamanda yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Yürüyüşse yürüyüş, sosyal medyada çalışmalarsa sosyal medya, Federasyona gitmekse Federasyona gitmek. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı. Fenerbahçe’nin haklarını korumak adına camia ve taraftarın bugün Sabiha Gökçen’e giderek ilk adımı atarak, böyle bir hazırlık var duyuyorum bunu yapın arkadaşlar.

Tam böyle bir ayaklandık aldık başımızı gideceğiz, anlamsız mantıksız bir hakem performansıyla bu noktaya gelindi. Biz buna dur demek zorundayız. Kulüpler Birliği olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Çünkü bu insanlar hakem camiası adı altında baştan aşağı kendini yeniden dizayn etmesi gerekiyor. Bütün bu hakemleri bir gecede değiştiremeyiz ama alacağımız önlemlerle bunların yarattığı kaotik ortamı minimize edebiliriz. Puanlar açıklanacak, hakem atamaları ondan bundan gelen telefonlarla belirlenmeyecek. Bu sistem böyle gitmeyecek. 2 senedir doğrandık, ama biz söylemeye devam edeceğiz. Fenerbahçe’den daha yüksek sesle başkaları söylemeye başladı. Sahada VAR hakemi ayrı, saha hakemi ayrı olacak. Bugün sahada 90 dakika koşamayan bir hakem tecrübe ve eğitimi ile VAR’da çok daha iyi performans verecek.

MHK Başkanı’na da sesleniyorum. Bizle inatlaşmayın. Böyle olmaz bu iş. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Biz şampiyon olacağız. Büyük resmi görün ve kenetlenin. Gidebilenler Sabiha Gökçen’e gitsin bu gece.

Herhalde teknolojinin gelmesinin ardından hakem performansı geriye giden tek ülke biziz. Fenerbahçe camiasına sesleniyorum, sakin olun. Bunların hepsinin kökü temizlenecek."