Abdullah Avcı: Bu şehir için bu maçın ne ifade ettiğini çok iyi biliyoruz

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyetini yorumladı, "Bu şehir için bu maçın ne ifade ettiğini çok iyi biliyoruz" dedi.

Maç sonrası yayıncı kuruluşun röportajına kasketle çıkan Abdullah Avcı, "Kasket zaten sevdiğim ve özel yaptırdığım bir şeydi. Bugün de bir arkadaşım 'maçı kazanacaksınız' dedi. Kazandık, kasketi taktık. Herkes mutlu. Lideriz" dedi.

9. haftada çok önemli bir maçı kazandıklarını ama başka hiçbir şey kazanmadıklarını vurgulayan Avcı, "Şampiyonluğa giderken bu tür maçlar süreci hızlandıracaktır. İnişler çıkışlar olacaktır. İyi bir ivme yakaladık. İyi bir takımız. Maçlara çok değişik senaryolarla başlıyoruz. Fenerbahçe ligin in iyi savunma yapan takımlarından bir tanesi. Maçın başında geri düştük. Bazen oyuna duygularımızı katıyoruz. Golü atınca da rakibin beşli savunmaya geçmesiyle topa daha fazla sahip olacaktık. Bunu aşmak için çok tekrarlar gerekir" diye konuştu. Gol, kırmızı kart doğru zamanda geldi diyen Trabzonspor çalıştırıcısı şöyle devam etti,

"Sonrasında topa sahip olduk ama rakip arkasına geçip dalgalanmaları yapmalıydık. Rakip beşli savunmayı ne olursa olsun hiç bozmadı. Savunmayı aşmak için kenardaki sayısal üstünlüğü sağlamak için beki değiştirdik. İki santrfora döndük. Oyundaki her şey son derece sağlıklı gitti. Bu şehir için bu maçın ne ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. Bu takıma, oyunculara şehir destek olsun. Bu takım şampiyon olacaksa bugün nasıl 21 bin kişi destek olduysa, özellikle yöresel oyunculara destek olsunlar. Bugün onlar ve biz mutluyuz. Yolumuz sabırla gitmemiz gereken bir yol. Taraftarın bugün ve sonra yapacağı destek için teşekkürler. Bazen oyuna duygularımızı karıştırdık. Oyunun her anını doğru oynayan bir takım olmamız lazım. Bugün daha bir şey kazanmadık. Daha çok mesafemiz var" açıklamalarını yaptı.

Maç sonrası Abdulkadir Ömür'e sarılmasının hatırlatılması üzerine Avcı, "Yöresel oyuncuların bazı avantaj ve dezavantajları var. Ömür'ün duygusal yapısı var. Bizim için özel bir oyuncu. Bu takım şampiyon olacaksa Ömür'ün önemli katsı olacak. Her zaman onu iyi kullanmaya çalışıyorum. Bütün oyunculara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.