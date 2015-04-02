Torpilli nakille gelen öğrenciyi Robertliler okula almadı

Türkiye’nin en yüksek puanlı lisesi Amerikan Robert Kolej’e taban puanın altında puanla giren E.E, öğrencilerin eylemleri sonucunda, nakille geldiği Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi’ne dönmek zorunda kaldı.

Geçen yıl ilk kez uygulanan Temel eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) kapsamında özel okullar farklı puan türüyle devlet liseleri de farklı puan türüyle öğrenci aldı. E.E 789 puanla Sankt Georg Avusturya Lisesi’ne girerken, ikiz kardeşi de 796,460 puanla Robert’i kazandı. Özel okullara giriş puanına göre geçtiğimiz yıl taban puanı 795 olan Robert, 112 kız, 112 erkek olmak üzere toplam 224 kontenjanını doldurdu.





Yasadaki boşluk

Ancak E.E’nin ailesi, yasadaki bir boşluktan yararlanıp Üsküdar Amerikan Lisesi’ndeki uygulamayı da örnek göstererek puanı düşük olmasına rağmen Robert’e naklinin yapılması yönünde başvuruda bulundu. Okul yönetiminin itirazlarına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi devreye girerek öğrencinin okula alınması yönünde talimat verdi. Okul yönetimi, kanunen bu talimata uymak zorunda kaldı.

Aysel Bozan Yılmaz'ın Milliyet'te yayımlanan haberine göre, E.E. dört günlük oryantasyon programına katıldı, ancak derslere girmedi; önceki gün de öğrencilerin adeta etten duvar örerek E.E’yi okula almaması üzerine aile çocuğunu okuldan almak zorunda kaldı.

Kasım 2014’te de Saint Joseph Fransız Lisesi’nde okuyan bir öğrenci, aynı uygulamayla taban puanı 789 olan Üsküdar Amerikan Lisesi’ne, 782 puanla girmişti. O günlerde çok tartışılan uygulamada veli MEB’e başvurarak, özel okullara TEOG puanıyla girilebileceğini belirterek, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesini talep etmişti. Müfettiş de ‘Bu öğrencinin Üsküdar Amerikan Lisesi’ne kaydolma hakkı vardır. Kaydını yapınız’ şeklinde okula rapor göndermiş ve öğrenci kaydolmuştu.