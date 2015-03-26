Üsküdar Amerikan Lisesi'nden sonra Robert Koleji'ne de 'bakanlık torpilli' öğrenci alımı

Üsküdar Amerikan Lisesi’ne taban puanın altında ekstra öğrenci alınmasının ardından bu kez de Türkiye’nin en yüksek puanlı lisesi Amerikan Robert’te kriz yaşanıyor. 7 puanı eksik olduğu için özel okullar puanına göre okula giremeyen bir öğrencinin, TEOG puanına göre 225. öğrenci olarak kaydı yapıldı. T24'ün ulaştığı Robert Koleji yönetimi de söz konusu öğrenci alımına ilişkin olarak herhangi bir açıklama yapmayacaklarını belirtti.

Habertürk'te yer alan habere göre, 224 kişilik kontenjanı dolmasına rağmen Robert’in 225. öğrenciyi Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) talimatı ile özel okullar puanına göre değil, TEOG yerleştirme puanına göre aldığı ortaya çıktı. Robert’in taban puanından 7 puan düşük öğrencinin kaydı 6 gün önce yapıldı. Benzer bir olay daha önce de Üsküdar Amerikan Lisesi’nde yaşanmış, olay yargıya intikal etmişti.

Geçen kasım ayında 168 kişilik kontenjanını dolduran Üsküdar Amerikan Lisesi’ne kontenjan dışı 169’uncu olarak bir öğrencinin kaydının yapıldığı ortaya çıkmıştı. Öğrenci velisi çocuğunun TEOG’un 6 dersinden toplam 12 sınavın yüzde 70, 3 yıllık okul notlarının da yüzde 30 etkili olduğu TEOG Yerleştirme Puanı’na (YEP) göre okula girmeye hakkı olduğunu söyleyerek MEB’e başvurmuştu. MEB müfettişi öğrencinin okula TEOG yerleştirme puanı ile kaydına karar verince bu öğrencinin kaydı yapılmış, veliler ise yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Aynı olay bu kez Türkiye’nin en yüksek puanlı okulu olan Amerikan Robert Lisesi’nde yaşandı. 112 kız olmak üzere toplam 224 kontenjanı dolan okula 225. öğrenci olarak TEOG yerleştirme puanına göre öğrenci kaydı yapıldı. Özel okullara giriş puanı yeterli olmayan ikiz kız kardeşlerden biri taban puanı 795 olan Robert’e 796.460 puanla yerleşirken, 789.4333 puanlı diğer kardeş Avusturya Lisesi’ne girdi. Robert kayıt süresince taban puanını değiştirmediği için öğrenci de Robert’e kontenjan dolduğu için kayıt yaptıramadı.

Üsküdar’ı örnek gösterdiler

Aile diğer kızlarının da Robert’e geçmesi için Üsküdar Amerikan Lisesi’nde yapılan kaydı örnek gösterdi ve bakanlığa başvurdu. Okula da TEOG puanı ile öğrenci almak zorunda olduğunu belirten ihtarname çekti. Bakanlık da okula Üsküdar Amerikan’a “TEOG yerleştirme puanı ile öğrenci almasına karar veren” aynı müfettişi gönderdi. Müfettiş de tıpkı Üsküdar’da olduğu gibi öğrencinin kaydının yapılmasını istedi.

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