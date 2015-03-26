Robert Kolej'den 'torpil' açıklaması: Talimata uyma zorunluluğu doğdu

Üsküdar Amerikan Lisesi’ne taban puanın altında ekstra öğrenci alınmasının ardından bu kez de Türkiye’nin en yüksek puanlı lisesi Amerikan Robert’te kriz yaşanıyor. 7 puanı eksik olduğu için özel okullar puanına göre okula giremeyen bir öğrencinin, TEOG puanına göre 225. öğrenci olarak kaydı yapıldı. Robert Kolej’in mezunlara yönelik duyurusunda “Okulumuza Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yollanan bir yazı ile 2014 – 2015 akademik yılında yeni bir öğrencinin hazırlık sınıfına kaydedilmesi talimatı verilmiştir. Bu talimata okulumuz tarafından yapılan çeşitli idari itirazlar reddedilmiş olup, kanunen bu talimata uymak zorunluluğu doğmuştur” ifadeleri yer aldı.

Hürriyet’in haberine göre özel okul puanı yetmeyen bir öğrencinin TEOG’la Amerikan Robert Lisesi’ne yerleştirilmesi şöyle oldu: İkiz kız kardeşlerden biri 796.460 puanla Robert’e, diğeri de 789.4333 puanla Avusturya Lisesi’ne kayıt yaptırdı.

Ancak aile, diğer kızlarını da Robert’e aldırmak istedi ve Üsküdar Amerikan Lisesi’nde yaşanan TEOG puanlı öğrenci alımını emsal göstererek MEB’e başvurdu. Bu arada aile, noter kanalıyla Robert Lisesi’ne TEOG puanıyla alım yapması için ihtarname çekti.

Aynı müfettiş devrede

Okul ihtarnameye yanıt vermedi. Bu noktada daha önce de Üsküdar Amerikan Lisesi’ne giden MEB müfettişi devreye girdi ve öğrencinin alınması yönünde okula telkinde bulundu. 9 Mart’ta Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okula bir yazı göndererek öğrencinin alınması yönünde talimat verdi. 11 Mart’ta Robert Lisesi, “Aynı yıl içinde farklı sistemde öğrenci almak eğitimde fırsat eşitliği ilkesine aykırıdır ve nakille alım yönetmeliğine uymuyor” diyerek isteği reddetti.

Ancak, 17 Mart’ta okula ilçe milli eğitim müdürlüğünden bir uyarı daha geldi. Uyarı üzerine öğrenci 20 Mart’ta kayıt işlemi sonuçlandırılmadan okula yerleştirildi. Okul taban puanının 7 puan altına inen bu yerleştirmeyi haksız bulan veliler tepki gösterdi.

Robert Kolej’den mezunlarına duyuru

Zete’de yer alan habere göre, 26 Mart’ta Robert Kolej Okul Müdürü Anthony Jones imzasıyla okulun mezun ve çalışanlarına konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Robert Kolaj’den yapılan açıklama şöyle:

“Robert Kolej Topluluğunun Değerli Üyeleri,

Okulumuza Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yollanan bir yazı ile 2014 – 2015 akademik yılında yeni bir öğrencinin hazırlık sınıfına kaydedilmesi talimatı verilmiştir. Bu talimata okulumuz tarafından yapılan çeşitli idari itirazlar reddedilmiş olup, kanunen bu talimata uymak zorunluluğu doğmuştur. Okulumuzun mütevelli heyeti bu konuda yapılabilecekler konusunda detaylı bir çalışma yürütmektedir.

Okulu ilgilendiren tüm konularda Robert Kolej topluluğunun her bir üyesinin gösterdiği hassasiyete müteşekkiriz. Böyle bir konuda bu aşamada paylaşabileceğimiz daha fazla detay olmadığını anlayışla karşılayacağınıza inanıyoruz.