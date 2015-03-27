Kızı torpille Robert Koleji'ne alınan iş adamı: Konu hassas!

Amerikan Robert Lisesi’ne, işadamı Mehmet Yükselen’in kızı puanı yetmemesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı isteğiyle alınmasına, eğitim çevrelerinin tepkileri sürüyor. Üsküdar Amerikan Lisesi’nden Robert Lisesi’ne yatay geçiş yapan öğrencinin velisi Eyüp Mehmet Cemil Yükselen ise, “Konu çok hassas bir konu. Bir baba olarak açıklama yapmayı doğru bulmuyorum" diyerek sorulara yanıt vermedi.

Geçen yıl Üsküdar Amerikan Lisesi’ne özel okul puanıyla giremeyen bir öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla TEOG’a göre kayıt yaptırması örnek alınarak gerçekleşti. Üsküdar Amerikan Lisesi’ndeki haksız kayıt yargıya taşınmış durumda ve hukuki süreç devam ediyor.

Figen Atalay'ın Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, ikiz kız kardeşlerden biri 796.460 puanla Robert Lisesi’ne, biri de 789.4333 puanla Avusturya Lisesi’ne kayıt yaptırdı.

Aile, diğer kızlarını da Robert Lisesi’ne aldırmak için Üsküdar Amerikan Lisesi’ndeki TEOG puanlı öğrenci alımını emsal göstererek Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurdu ve okula da çocuklarının TEOG puanıyla alınması için ihtarname çekti.

Gereğini yapın

Üsküdar Amerikan Lisesi’ne giden MEB müfettişi, bu öğrencinin Robert Lisesi’ne alınmasını istedi. Robert Lisesi’nin “Aynı yıl içinde farklı sistemde öğrenci almak eğitimde fırsat eşitliği ilkesine aykırıdır ve nakille alım yönetmeliğine uymuyor” itirazına rağmen Beşiktaş Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen “Mevzuata göre hareket edin’’ yazısı üzerine öğrenci okula alındı.

Üsküdar Amerikan Lisesi’nden Robert Lisesi’ne yatay geçiş yapan öğrencinin velisi Eyüp Mehmet Cemil Yükselen, “Konu çok hassas bir konu. Bir baba olarak açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Bilgiyi okul yönetiminden ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alabilirsiniz” diyerek sorularımızı yanıtlamadı.

Hatalı bir davranış

Özel Okullar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Gülan, ailenin yaptığını “fırsatçılık’’ olarak nitelendirerek, “Aile ilk çocuğunu Robert Lisesi’nin nasıl kayıt aldığını çok iyi bilerek ve bu kayıt hakkından yararlanarak kaydettiriyor. İkinci çocuğunu ise ‘böyle bir şey varsa onu da kayıt yaptırayım’ diyerek kaydettiriyor. Böylece ilk çocuğun kaydının gerçekleştiği sistemi de inkar etmiş oluyor!

Bu yanlıştır, fırsatçılıktır. Hiçbir anne-babanın evladına bunu yaşatmaması lazım’’ dedi.

Tüm sistem zedelenir

Bir eğitimci de, ‘’Bu skandaldır. Bir tek çocuğun böyle tepeden inme girmesiyle sistem zedelenir ve bu sene kaydolan bütün çocukların kayıtlarının yasal olmadığı izlenimi doğar.