“Toplu taşıma acı verici ve berbat” diyen Musk’a cevap: Eşimle metroda tanıştım

Çeviri/derleme: Gonca Tokyol

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın toplu taşımaya yönelik yorumlarının ardından sosyal medyada kampanya başlatıldı. Silikon Vadisi’nin altın çocuğu Musk’ın toplu taşımayı “acı verici ve iğrenç” olarak nitelendirerek, seri katillerle seyahat ediyor olma ihtimalimize dikkat çekmesinin ardından başlatılan kampanyada, sosyal medya kullanıcıları toplu taşımada başlarına gelen güzel ve iç ısıtıcı hikayeleri paylaşıyor.

"İstediğiniz zaman ilerlemeyen, istediğiniz yerde durmayan bir şeye binmek isteyesiniz ki?

ABD’nin en kötülerinden biri kabul edilen Los Angeles’taki trafik sorununu çözmek için kentin altına tüneller açmayı teklif eden Boring Company’nin de sahibi olan Musk, geçen hafta bir konferansta yaptığı konuşmada, “Bence toplu taşıma acı verici. Berbat. Neden bir sürü başka insanla birlikte istediğiniz yerde indirmeyen, istediğiniz zaman ilerlemeyen, istediğiniz yerde durmayan bir şeye binmek isteyesiniz ki? Tam bir baş belası” ifadelerini kullanmıştı. Wired’da yer alan açıklamalara göre

Musk, “İşte bu yüzden herkes onu sevmiyor. Bir grup tanımadığınız insan var, içlerinden biri seri katil olabilir. Tamam, muhteşem. İşte bu sebepten insanlar taşımanın bireyselleştirmesini istiyor; istediğiniz yere, istediğiniz zaman gidebilirsiniz” diye konuştu.

"Japonya: İnsanları metroya tıkıştırdıkları yerden mi bahsediyorsunuz?"

Japonya’daki toplu taşıma sisteminin efektifliğinden söz açıldığında ise Musk, “İnsanları metroya tıkıştırdıkları yerden mi bahsediyorsunuz? Bana pek de iyi gelmedi” yorumunda bulundu.

Her ne kadar Musk Wired’ın sözlerini çarpıttığını ve yanlış aktardığını açıklasa da, ünlü girişimcinin sözleri birçok şehir planlamacısı ve toplu taşıma uzmanının tepkisini çekti.

“Zenginlerin karşılayabileceği bir lüks” yorumuna Musk'tan cevap: Aptalsın

Toplu taşıma politikaları danışmanı Jarrett Walker, Twitter üzerinden, “Musk’un başka insanlarla alanını paylaşmaya yönelik nefreti, sadece zenginlerin karşılayabileceği bir lüks” eleştirisinde bulunurken; Musk ise oldukça kısa ve kibar olmayan bir yanıt verdi: Sen bir aptalsın. Musk, daha sonrasında "entelektüeliteden kaynaklanan kibirli bir aptallıktan" bahsettiği savunmasında bulundu.

Musk’ın “aptal” cevabı sonrasında Kanadalı şehir planlamacısı Brent Toderian, takipçilerine toplu taşımada başlarına gelen güzel olayları anlatma çağrısında bulundu. “Musk’ı ikna etmekle ilgilenmiyordum ama tabii ki bu konuda bir Noel mucizesi gerçekleşirse iyi olur” diyen Toderian’ın çağrısına yüzlerce kişi cevap verdi.