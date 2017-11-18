Tesla'nın kurucusu Elon Musk yeni araçlarını tanıttı: Elektrikli kamyon ve 'dünyanın en hızlı seri üretim arabası'

Elektrikli motor teknolojisine yaptığı yatırımlarla bilinen ABD merkezli Tesla motors otomotiv şirketinin sahibi Elon Musk, şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı iki yeni aracı tanıttı. Tesla Roadster 2.0 ve dünyanın dört gözle beklediği elektrikli kamyonu Semi Truck ilk kez görüntülendi. 250 bin dolarlık otomobil 100 km kıza 1.9 saniyede ulaşırken, kamyon da bir dolumda 800 km gidebiliyor. Musk'a göre Tesla Roadster şimdiye kadar yapılmış dünyanın en hızlı seri üretim arabası.

Hürriyet'te yer alan habere göre yeni aracın bir kez şarj edildikten sonra 1000 kilometre yol kat edebileceğini söyleyen Elon Musk, "Bu araç benzinli arabaların sırtını yere getirecek" diye konuştu. Dört kapılı otomobilin üretimine 2020'de başlanması hedefleniyor. Musk, bu aracın fiyatı konusunda da bilgi vermedi.

Tesla'dan elektrikli kamyon: Tesla Semi Truck

Tesla'nın elektrikli kamyonu 'Semi Truck', ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen etkinlikle görücüye çıktı. Tesla CEO'su Elon Musk, gecede sahne alarak yeni otomobili tanıtımına " Çok çabuk hızlanan, İnanılmaz bir araç yapmak istedik" sözleriyle başladı.

Tesla Semi Truck, yüklü değilken 0-100 kilometre hızlanmayı 5 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleştirebiliyor.

Aracın yüklüyken bu hıza 20 saniyede ulaşabileceği belirtiliyor. Tesla, tam dolum ile 800 kilometre menzile sahip olan aracın aktarım parçaları için 1 milyon kilometre garantisi veriyor (Dünya çevresinde 40 turdan fazla)

Musk ayrıca aracın 40 dakikalık bir şarj ile 640 kilometre gidebileceğini de söyle. Tesla, yeni elektrikli kamyonu Semi Truck'ı Twitter hesabından tanıtırken 'Bugatti Chiron'dan daha aerodinamik olduğunu açıkladı.

2019 yılında piyasaya sürülecek elektrikli kamyonu almak isteyenlerin 5 bin dolar rezervasyon bedeli ödemesi isteniyor. 'AutoPilot' özelliğiyle gelecek olan Semi Truck, bu sayede şeridini koruyacak ve sürücüye fren yardımı yapacak.