Elon Musk telefon numarasını Twitter'dan 16 milyon takipçisiyle paylaştı

Elektrikli motor teknolojisine yaptığı yatırımlarla bilinen ABD merkezli Tesla otomotiv şirketinin sahibi Elon Musk, kişisel telefon numarasını yanlışlıkla Twitter'daki 16,7 milyon takipçisiyle paylaştı.

Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in de başında olan Musk, Facebook'un sanal gerçeklik şirketi Oculus'un teknoloji biriminin başındaki John Carmack'a atmak istediği doğrudan mesajı Twitter hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Musk'ın mesajında, "Konuşmak için bir saniyen var mı? Telefon numaram..." dediği görüldü.

Her ne kadar tweet çok kısa bir süre içinde silinse de çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ekran görüntüsü almayı başardı.

Musk'ın telefon numarasını değiştirmesi gerekeceği yorumları yapılırken Silikon Vadisi'nde sanal gerçeklik alanında çalışan bir mühendis olan Darshan Shankar, "Telefonunu açamadığım için özür dilerim" tweetini attı.

Musk'ı arayana 'Savaş Tanrısı'ndan mesaj var: Bir şekilde bana doğru yolunu bulabildin

CNBC muhabiri Michelle Castillo, Musk'ın Twitter'dan paylaştığı kişisel numarasını aradığında zil sesi yerine PlayStation oyunu "God of War"ın (Savaş Tanrısı) içinde yer alan sesli mesajlardan birinin çaldığını yazdı.

Oyunun içinde yer alan gizli telefon numaralarından biri çevrildiğinde oyunun yaratıcısı David Jaffe'e ait bir ses kaydına ulaşılıyor. Musk'ın telefonu çevrildiğinde de çalan bu ses kaydında, "Tanrılar sayesinde yapabildin. Bir şekilde yolunu buraya bana doğru bulabildin. Sana tebriklerimi ve saygımı iletiyorum" deniyor.

Musk, Carmack'ı neden aradı?

Diğer yandan Musk'ın neden Carmack ile konuşmak istediği bilinmiyor. Bu da sosyal medya kullanıcıları arasında bir merak uyandırırken Carmack'ın Oculus'tan önce birçok efsane oyunun arkasında olan Software şirketinin kurucularından olduğu biliniyor.

Musk'ın bugüne kadar sanal gerçeklik ile bir ilişkisi olmadığı bilinse de oyun sektörüne mi yatırım yapmak istediği yoksa Carmack'ı Facebook'tan çalarak işe mi almak istediği yöneltilen sorular arasında. Bloomberg'e konuşan Facebook temsilcisi ise Carmack'ın şirketi terk etmek niyetinde olmadığını söyledi.