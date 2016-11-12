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Tombili heykeli yerine konuldu

Kadıköy Belediyesi'nin yaptırdığı Tombili heykeli bir süre önce çalınmıştı

12 Kasım 2016 15:12

İstanbul Kadıköy’de bir kaldırım taşında verdiği pozuyla fenomen haline gelen ve kimliği belirsiz kişilerce çalındıktan sonra tekrar geri getirilen şişman kedi Tombili’nin heykeli yerine konuldu.

Ağustos ayında ölen Tombili için hayranları sanal imza kampanya sitesinde binlerce imza toplayarak heykelinin yapılmasını istemişlerdi.

Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla heykeltıraş Seval Şahin tarafından yapılan Tombili’nin heykelinin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde açılışı gerçekleştirilmişti.

Tombili’nin heykeli geçtiğimiz hafta kaidesinden kırılarak kimliği belirsiz kişilerce yerinden çalınmış, iki gün sonra geri getirilerek yerine bırakılmıştı.

Esnaflık yapan İlyas Çetinkaya, Tombili’nin gelmesinden çok mutlu olduğunu belirterek, "Hepimizin morali bozulmuştu, gelmesi çok iyi oldu. Türkiye para verse bu kadar reklamı yapamazdı. Japonlar yayınladı herkes yayınladı. Arkadaş internete yüklemiş, Kanada’dan aramışlar" diye konuştu.

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