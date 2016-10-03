Kadıköy’ün bıçkın kedisi Tombili’nin heykeli yapıldı

Kadıköy Ziverbey’de bir kaldırım taşında verdiği pozuyla fenomen haline gelen kedi Tombili’nin heykeli tamamlandı.

Heykeltıraş Seval Şahin tarafından gönüllü olarak yapılan Tombili'nin heykeli, Ziverbey’in kaldırımlarında unutulmaz pozunu verdiği yere dikiliyor.

Kadıköy, sokak hayvanlarının bakımı konusunda örnek ilçelerden biri. Binlerce gönüllü Kadıköy Belediyesi işbirliği ile sokak hayvanlarının bakımını üstleniyor. Düzenli olarak sokak hayvanlarının bakım ve tedavisini yapan Kadıköy Belediyesi Veteriner Ekipleri geçtiğimiz yıl 4.720 sokak kedisinin aşı ve bakımını yaptı ve 3.764 kediyi de kısırlaştırdı. “Satın Alma Sahiplen” kampanyası ile de yılda 750 kedi ve köpek sahiplendirilerek sıcak bir yuva sağlanıyor.

Tombili’yi ölümsüzleştirecek heykelin resmi açılışı ise 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde saat 13.00’de Ziverbey’de yapılacak.