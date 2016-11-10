T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tombili'nin heykeli bulundu!

Heykelin çalınmasına Rusya'dan dahi tepki gelmişti

10 Kasım 2016 20:20

İstanbul Kadıköy’de yaşayıp, böbrek yetmezliği yüzünden hayatını kaybeden ‘bıçkın kedi’ Tombili’nin çalınan heykeli bulundu. Çevre esnafı, iş yerlerini açmaya geldiklerinde heykelin geri gelmiş olduğunu gördüler.

Böbrek yetmezliğinden 1 Ağustos’ta ölen Tombili’nin, Change.org’da heykelinin yapılması için düzenlenen kampanyaya 17 bin imza atılmıştı. Kabadayıvari pozlarıyla sosyal medyada binlerce caps yapılan Tombili’nin heykelinin yapılması talebine olumlu yanıt veren Kadıköy Belediyesi çalışmalara başlamış ve heykeltıraş Seval Şahin tarafından gönüllü olarak yapılan heykeli, ekim ayında tamamlanmıştı. Tombili’nin heykelinin açılışı 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde yapılmış ve çok sayıda mahalleli açılışa katılmıştı.

Rusya'dan tepki

Tombili heykelinin çalınmasına Rus basınında da geniş yer verilmişti. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği de heykelin çalınmasına tepkisiz kalmamıştı.

Büyükelçilik’in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Kadıköy’ün efsane kedisi #Tombili’nin heykelinin çalındığı yönündeki haber, #Rusya’da büyük yankı uyandırdı. Ruslar da bu durumdan rahatsız” denilmişti.


ETİKETLER

tombiliheykelbulundurusyatepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24