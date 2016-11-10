Tombili'nin heykeli bulundu!

İstanbul Kadıköy’de yaşayıp, böbrek yetmezliği yüzünden hayatını kaybeden ‘bıçkın kedi’ Tombili’nin çalınan heykeli bulundu. Çevre esnafı, iş yerlerini açmaya geldiklerinde heykelin geri gelmiş olduğunu gördüler.

Böbrek yetmezliğinden 1 Ağustos’ta ölen Tombili’nin, Change.org’da heykelinin yapılması için düzenlenen kampanyaya 17 bin imza atılmıştı. Kabadayıvari pozlarıyla sosyal medyada binlerce caps yapılan Tombili’nin heykelinin yapılması talebine olumlu yanıt veren Kadıköy Belediyesi çalışmalara başlamış ve heykeltıraş Seval Şahin tarafından gönüllü olarak yapılan heykeli, ekim ayında tamamlanmıştı. Tombili’nin heykelinin açılışı 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde yapılmış ve çok sayıda mahalleli açılışa katılmıştı.

Rusya'dan tepki

Tombili heykelinin çalınmasına Rus basınında da geniş yer verilmişti. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği de heykelin çalınmasına tepkisiz kalmamıştı.

Büyükelçilik’in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Kadıköy’ün efsane kedisi #Tombili’nin heykelinin çalındığı yönündeki haber, #Rusya’da büyük yankı uyandırdı. Ruslar da bu durumdan rahatsız” denilmişti.



