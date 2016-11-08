Tombili'nin heykeli çalındı

Kadıköy'de yaşayanların çok sevdiği fotoğrafları Türkiye’de olduğu kadar dünyada da caps olarak kullanılan kedi Tombili’nin ölümünün ardından dikilen heykeli çalındı. Heykelim kim tarafından çaldığı henüz bilinmiyor.

Kadıköy'ün Ziverbey semtinde yaşayan 'Tombili' bir aydır mücadele ettiği hastalığı nedeniyle hayli zayıflamış, kısa süre sonra ölmüştü. Anadolu Kedisi Projesi tarafından 'Tombili'yi üne kavuşturan noktaya heykelinin yapılması için change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasına, 16 bin 954 kişi imza vermiş, Kadıköy belediyesi Twitter hesabından "Tombili'nin duruşuna yaraşır bir tasarım için çalışmaya başladık" diye yazmıştı. Tombili'nin heykeli, 4 Ekim saat 13:00'de Kadıköy'ün Ziverbey semtinde açılmıştı.