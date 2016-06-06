TMMOB: AKP ve Saray'a diz çökmeyiz

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) 44. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yönetim kurulunun, dün (05.06.2016) gerçekleştirilen ilk toplantısında Yürütme Kurulu belirlendi. TMMOB’nin yeni başkanı seçilen, eski Makina Mühendisleri Odası Başkanı da olan Emin Koramaz; “TMMOB’ye AKP de Saray da diz çöktüremez” dedi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre; Koramaz ilk demecinde; TMMOB’nin tüm çalışmalarının halkın, ülkenin yararına olduğuna işaret ederek; “TMMOB’nin görevi ülkenin zararına gördüğü uygulamalara karşı çıkmaktır” ifadelerini kullandı.

"TMMOB, AKP'yi rahatsız ediyor"

TMMOB’a yönelik yasa değişikliği girişimlerini değerlendiren Koramaz, “Geçmişte bu saldırıları püskürttük. Bu dönemde de üyelerimizle, dost örgütlerle dayanışma içerisinde bu saldırıları boşa çıkaracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Koramaz, AKP iktidarının “piyasacı” bir iktidar olduğunu, tüm kamusal kaynaların, doğal zenginliklerin, yaşam alanlarının sermaye kesimine aktarılması doğrultusunda politikalar yaptığını söyledi. "TMMOB’un rant ve talana karşı çıkışının tüm iktidar kesimlerini olduğu gibi AKP’yi de rahatsız ediyor" diyen Koramaz, “AKP baskıcı bir anayasa istiyor. Tek adam rejimi istiyor. Yasama, yürütmenin tüm görevlerini bir kişinin üzerinde toplayan, kısacası faşizm diyeceğimiz bir yapıyı anayasa değişikliği ile oluşturmaya çalışıyor. TMMOB geçmişte olduğu gibi bugün de üyeleri ve muhalefet kesimleriyle birlikte tüm bunlara karşı çıkmaya devam edecek” diye konuştu.

Emin Koramaz açıklamasında; TMMOB’nin misyonu ve geleneksel çizgisinin mühendislikle, mimarlıkla, bilimle halkı buluşturmak olduğunu söyledi.

TMMOB'da yeni dönem

TMMOB’nin 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 44. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yönetim kurulunun gerçekleştirdiği ilk toplantıda; Züber Akgöl 2. başkan olarak belirlenirken, saymanlığa da Bahattin Şahin getirildi.

Yürütme kurulunun diğer üyeleri de şu isimlerden oluştu:

Cengiz Göltaş, Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş, Ali Fahri Özten, Mehmet Besleme, Turhan Tuncer.