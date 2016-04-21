T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: TMMOB paralelle çalışıyor, bunlar yıkım ekibi; AP de dışarıdan destek veriyor!

"Biz sadece proje geliştirmekle teknik ve finans sorunlarını çözmekle değil yıkım ekibiyle mücadele ettik"

21 Nisan 2016 23:01

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, adını Osman Gazi Köprüsü olarak açıkladığı İzmit Körfezindeki geçiş köprüsünün açılışında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) ‘paralel yapı’yla çalıştığını söyledi. Erdoğan, meslek odasının Türkiye’de yapılan projelere karşı çıktığını ve bir “yıkım ekibi” olduğunu öne sürerken "Tabii bir de Avrupa Parlamentosu gibi bunlara dışarıdan destek verenler var" dedi.

Erdoğan, Osman Gazi Köprüsü açılışında şu ifadeleri kullandı:

“Adı mimar mühendisler odası hemen yargıya gidiyor, her yargıya gidişinde eli boş dönüyor. Bizim her projemiz birileri tarafından engellenmiştir. Çünkü bunlar paralelle de beraber çalışıyor ya. Köprü yaparız karşımızda bunlar, turizm projesi yaparız karşımızda bunlar, yol havalimanı yaparız karşımızda bunlar. Tabii bir de AP gibi bunlara dışarıdan destek verenler var

“Termik santral, nükleer santral yaparız karşımızda bunlar kim bunlar muhalefet partileri ile ünlüleriyle ünsüzleriyle bunlar yıkım ekibi. Bunlara dışardan destek verenler var. Biz sadece proje geliştirmekle teknik ve finans sorunlarını çözmekle değil yıkım ekibiyle mücadele ettik. Sağolsun milletimiz bizi yalnız bırakmadı.”

ETİKETLER

erdoğantmmobparalel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24