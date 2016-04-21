Erdoğan: TMMOB paralelle çalışıyor, bunlar yıkım ekibi; AP de dışarıdan destek veriyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, adını Osman Gazi Köprüsü olarak açıkladığı İzmit Körfezindeki geçiş köprüsünün açılışında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) ‘paralel yapı’yla çalıştığını söyledi. Erdoğan, meslek odasının Türkiye’de yapılan projelere karşı çıktığını ve bir “yıkım ekibi” olduğunu öne sürerken "Tabii bir de Avrupa Parlamentosu gibi bunlara dışarıdan destek verenler var" dedi.

Erdoğan, Osman Gazi Köprüsü açılışında şu ifadeleri kullandı:

“Adı mimar mühendisler odası hemen yargıya gidiyor, her yargıya gidişinde eli boş dönüyor. Bizim her projemiz birileri tarafından engellenmiştir. Çünkü bunlar paralelle de beraber çalışıyor ya. Köprü yaparız karşımızda bunlar, turizm projesi yaparız karşımızda bunlar, yol havalimanı yaparız karşımızda bunlar. Tabii bir de AP gibi bunlara dışarıdan destek verenler var

“Termik santral, nükleer santral yaparız karşımızda bunlar kim bunlar muhalefet partileri ile ünlüleriyle ünsüzleriyle bunlar yıkım ekibi. Bunlara dışardan destek verenler var. Biz sadece proje geliştirmekle teknik ve finans sorunlarını çözmekle değil yıkım ekibiyle mücadele ettik. Sağolsun milletimiz bizi yalnız bırakmadı.”