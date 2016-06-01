TMMOB: Mimarlar Odası'nın tahliye işleminin Gezi'nin 3. yıldönümünde yapılması, intikam operasyonudur!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Mimarlar Odası'nın kullanımında olan Yıldız Sarayı Dış Karakol binasının dün boşaltılması ve 15 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Karaköy'de bulunan Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, basın açıklamasını Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar yaptı. Çakar, 24 meslek odası adına yaptığı basın açıklamasında, "Tanınan sürenin yetersizliği nedeniyle fiilen olanaksız olan boşlatma işlemleri için yeterli süre verilmesine yönelik, Mimarlar Odası Büyükkent Şube'mizce yapılan başvurulara ve İstanbul Valiliği ile kurulan temaslara karşın oda ve şubelerimizin yöneticileri ile avukatlarımız gözaltına alınmıştır. Hukuk dışı bu uygulamaları kınıyor, yetkilileri hukuka ve yargı kararlarına uymaya davet ediyoruz. Bu tahliye işlemini Gezi'nin 3. yılına tesadüf ettirmişler. Nihayetinde bir Gezi'den intikam alma operasyonu olduğunu burada açıkça görmekteyiz" dedi.

“Tahliye işlemini Gezi’nin 3. yılına tesadüf ettirmişler”

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, "2015 yılında Yıldız Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığına devredilmesiyle birlikte, Mimarlar Odası'nın oradaki varlığı tekrar tartışmaya açıldı ve gündeme getirildi. Bu süreçte alınan bir iptal kararı var. 12. İdare Mahkemesi'nin oy birliğiyle almış olduğu bir yürütmeyi durdurma karar var. Hükümet ya da malum şahıs, Bölge İdare Mahkemesi siyasi baskı yaparak bu kararı bozmuştur. Bu kararın bozulması Mimarlar Odası'nın tahliye kararı anlamına gelmemektedir. Ortada bir tahliye kararı olmadan, hukuksuz bir şekilde tahliye girişiminde bulunulmuştur. Bu tahliye işlemini oldukça aceleye getirmişlerdir. İkincisi; bu tahliye işlemini Gezi'nin 3. yılına tesadüf ettirmişler. Nihayetinde bir Gezi'den intikam alma operasyonu olduğunu burada açıkça görmekteyiz" dedi.

“Tazminat davaları açılacak ve sürdürülecektir”

Muhçu, "Bizler, bunu kabul etmediğimiz, bu hukuksuzluğa açıkça direndiğimiz, bize kamu adına edilen bu mekana sahip çıktığımız için gözaltına alındık. Yaklaşık 7 saat civarında bir gözaltı süresi sonunda serbest bırakıldık. Polise ifade vermeyeceğimizi, gözaltına alınan arkadaşlarımızla birlikte dile getirdik. Buna rağmen henüz bir savcılık soruşturması olmamasına rağmen gözaltına son verildi. Bundan sonra yapılacak çok işimiz var. Ancak bu mekanla ilgili işlerimizi söylersek; dün Cumhuriyet savcılığına bu işlemle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra bu işlemi gerçekleştiren devlet memurları, kolluk kuvvetleri, talimat verenler hakkında yine davalar açacağız, suç duyurusunda bulunacağız. Yıldız Dış Karakol binasında bulunan odanın dergi, kitap, yayın, arşiv, doküman, raporlar, klasörler, demirbaşları Büyükşehir Belediyesi'nin kamyonuyla Anadolu Yakası'ndaki bir karakola taşınmış ve oraya kapatılmıştır. Bu süreyle ilgili olarak olası zararlar nedeniyle ve o mekandan mimarlar odasının mahrum bırakılması nedeniyle tazminat davaları açılacak ve sürdürülecektir" şekilden konuştu.