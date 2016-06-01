T24 LogoT24 Logo
Gündem

TMMOB: Mimarlar Odası'nın tahliye işleminin Gezi'nin 3. yıldönümünde yapılması, intikam operasyonudur!

Tahliye işlemi sırasında 15 kişi gözaltına alınmıştı

01 Haziran 2016 17:16

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Mimarlar Odası'nın kullanımında olan Yıldız Sarayı Dış Karakol binasının dün boşaltılması ve 15 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Karaköy'de bulunan Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, basın açıklamasını Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar yaptı. Çakar, 24 meslek odası adına yaptığı basın açıklamasında, "Tanınan sürenin yetersizliği nedeniyle fiilen olanaksız olan boşlatma işlemleri için yeterli süre verilmesine yönelik, Mimarlar Odası Büyükkent Şube'mizce yapılan başvurulara ve İstanbul Valiliği ile kurulan temaslara karşın oda ve şubelerimizin yöneticileri ile avukatlarımız gözaltına alınmıştır. Hukuk dışı bu uygulamaları kınıyor, yetkilileri hukuka ve yargı kararlarına uymaya davet ediyoruz. Bu tahliye işlemini Gezi'nin 3. yılına tesadüf ettirmişler. Nihayetinde bir Gezi'den intikam alma operasyonu olduğunu burada açıkça görmekteyiz" dedi.

 

“Tahliye işlemini Gezi’nin 3. yılına tesadüf ettirmişler”

 

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, "2015 yılında Yıldız Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığına devredilmesiyle birlikte, Mimarlar Odası'nın oradaki varlığı tekrar tartışmaya açıldı ve gündeme getirildi. Bu süreçte alınan bir iptal kararı var. 12. İdare Mahkemesi'nin oy birliğiyle almış olduğu bir yürütmeyi durdurma karar var. Hükümet ya da malum şahıs, Bölge İdare Mahkemesi siyasi baskı yaparak bu kararı bozmuştur. Bu kararın bozulması Mimarlar Odası'nın tahliye kararı anlamına gelmemektedir. Ortada bir tahliye kararı olmadan, hukuksuz bir şekilde tahliye girişiminde bulunulmuştur. Bu tahliye işlemini oldukça aceleye getirmişlerdir. İkincisi; bu tahliye işlemini Gezi'nin 3. yılına tesadüf ettirmişler. Nihayetinde bir Gezi'den intikam alma operasyonu olduğunu burada açıkça görmekteyiz" dedi.

 

“Tazminat davaları açılacak ve sürdürülecektir”

 

Muhçu, "Bizler, bunu kabul etmediğimiz, bu hukuksuzluğa açıkça direndiğimiz, bize kamu adına edilen bu mekana sahip çıktığımız için gözaltına alındık. Yaklaşık 7 saat civarında bir gözaltı süresi sonunda serbest bırakıldık. Polise ifade vermeyeceğimizi, gözaltına alınan arkadaşlarımızla birlikte dile getirdik. Buna rağmen henüz bir savcılık soruşturması olmamasına rağmen gözaltına son verildi. Bundan sonra yapılacak çok işimiz var. Ancak bu mekanla ilgili işlerimizi söylersek; dün Cumhuriyet savcılığına bu işlemle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra bu işlemi gerçekleştiren devlet memurları, kolluk kuvvetleri, talimat verenler hakkında yine davalar açacağız, suç duyurusunda bulunacağız. Yıldız Dış Karakol binasında bulunan odanın dergi, kitap, yayın, arşiv, doküman, raporlar, klasörler, demirbaşları Büyükşehir Belediyesi'nin kamyonuyla Anadolu Yakası'ndaki bir karakola taşınmış ve oraya kapatılmıştır. Bu süreyle ilgili olarak olası zararlar nedeniyle ve o mekandan mimarlar odasının mahrum bırakılması nedeniyle tazminat davaları açılacak ve sürdürülecektir" şekilden konuştu.

ETİKETLER

TMMOBMimarlar OdasıGezi DirenişiGezi eylemleri

İlgili Haberler

Gezi'nin 3. yılında TMMOB binası polis zoruyla boşaltıldı; gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı

30 Mayıs Pazartesi günü Mimarlar Odası’na tebliğ edilen bir belge ile binanın 31 Mayıs Salı günü boşaltılması istendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24