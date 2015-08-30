TMMOB :Ne Soma fıtrat, ne Hopa doğal afet; hepsi birer cinayet

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Karadeniz sahil yolu ile dereler ve deniz arasına çekilen "suni set" derelerin Hopa faciasını getirdiğini söyledi. Karadon, Kozlu ve Soma'da yaşanan faciaları hatırlatan Maden Mühendisleri Odası, “Bu olaylar doğal afet değildir. AKP iktidarı döneminde artış gösteren bu tip olayların başlıca nedeni, bilimsel ve teknik hiç bir altyapısı olmayan, sadece rant ve talan için yapılan projelerdir” dedi.

Maden Mühendisleri Odası tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

29 Ağustos 2015 Pazartesi günü Artvin Hopa ilçesi ve çevre köylerinde meydana gelen sel sonrası 8 insanımız hayatını kaybetmiş 3 kişi selde kaybolmuş ve 17 kişi ise yaralanmıştır. Son yıllarda özellikle Doğu Karadeniz de artan sel ve heyelan olayları sonucu birçok insanımız hayatını kaybetmiş bunun yanın sıra büyük maddi kayıplar yaşanmıştır. Daha önce Karadon`da Kozlu`da ve Soma da karşımıza çıkan ‘kader ve fıtrat‘ tanımlamaları bu kez Hopa‘da ‘doğal afet‘ gibi bilimsel dayanağı olmayan, olayın nedenlerini ve sorumlularının üstünü örtmeye yönelik açıklamalar yapılmıştır. Bu olaylar doğal afet değildir! Akp iktidarı Döneminde artış Gösteren bu tip Olayların Başlıca nedeni bilimsel ve teknik hiç bir altyapısı olmayan, sadece rant ve talan için yapılan projelerdir.

'Siyasi iktidar bilimsel ve teknik raporları görmezden geliyor'

TMMOB ve Odalarımız tarafından hazırlanan bilimsel ve teknik raporları sürekli görmezden gelen siyasi iktidar her olay ve katliam sonrası olduğu gibi bizleri yine maalesef haklı çıkarmıştır. Daha önce, başta Karadeniz sahil yolu, HES‘ler, 3. Havaalanı ve Boğaz Köprüsü ile ilgili yayınlanan raporlarda ve açıklamalarda doğanın yanlış projelerle katledildiği, dengesinin rant için bozulduğu ve er geç bu yanlış projelerin olumsuz sonuçlara yol açacağı, yine yoksul halkımızın zarar göreceği defalarca ilan edilmiştir.

Hopa da meydana gelen selin Başlıca nedeni, Karadeniz sahil yolu ile dereler ve deniz arasına Çekilen "suni set" derelerin denize ulaşmasına engel olmuştur. Daha önce kendi dere yataklarında sorunsuz bir şekilde denize ulaşan sular, yapılan küçük yetersiz kanallar içine hapsedilerek ve yönleri değiştirilerek denize ulaştırılmaya çalışılmıştır. Ancak yoğun yağmur alan bu bölgelerde yapılan kanallar yetersiz kalmış, yönlerinin de değiştirilmesiyle tıkanarak taşkınlara neden olmuştur. Bu tip mühendislik bilim ve tekniğine aykırı projelerin sonu dün Soma ve Ermenek`e bugün Hopa`ya yarın da bir başka faciaya neden olacaktır.

'Hopa afet bölgesi ilan edilmeli'

Öncelikli olarak Hopa afet bölgesi ilan edilerek gerekli yardımlar yapıldıktan sonra Karadeniz Bölgesinde benzeri olayların bir daha yaşanmaması için bir an önce aşağıda belirtilen önlemler alınmalıdır:

Dere yatakları ve su kanallarının yeni felaketlere yol açmaması için yeniden projelendirme yapılarak uygun mühendislik önlemleri alınmalıdır.

Bölgenin su taşkın risk haritası çıkarılarak, riskli bölgelerdeki yerleşim yerleri tahliye edilmeli ve bu bölgelere imar izni verilmemelidir.

Bölgedeki heyelan toprak kayması riski taşıyan alanlar için mühendislik bilim ve tekniğine uygun bilimsel çalışmalar yapılarak risk haritaları çıkartılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Yaşam güvenliği için insana ve doğaya zarar verecek, bilim ve teknikten uzak projeler derhal durdurularak doğayla Barışık halk için kamu yararına olan projeler üretilmelidir.

Maden Mühendisleri Odası olarak bu faciada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve Hopa halkının maddi manevi yaralarının sarılması hususunda kendileriyle dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.