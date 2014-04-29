TKP’li Başkan: Ovacık'a siyasi turizm başladı

Türkiye Komünist Partisi (TKP)'nin Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde Türkiye'deki ilk komünist belediye başkanı olarak tarihe geçen Fatih Mehmet Maçoğlu, seçim sonrasında Türkiye ve hatta birçok ülkeden davet almaya başladı. Elde ettiği seçim başarısını merak eden diğer illerdeki TKP'lilerden yoğun davet alan Maçoğlu, Eskişehir'in ardından ikinci ziyaretini Antalya'ya yaptı. Tarihi Kaleiçi'ndeki Nazım Kültürevi'nde vatandaşlarla buluşan Maçoğlu, seçimi nasıl kazandığını anlattı. Maçoğlu, seçimlerden sonra Ovacık’ta ‘siyasi turizm’ başladığını söyledi. Belediyeyi 154 ay takside bölünmüş 1.2 milyon TL'lik borçla devraldığını belirten Maçoğlu, “Gelirimiz giderimizden düşük, bundan kaynaklı ilçe olarak sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Mehmet Çınar’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, seçim sonrasında Türkiye'nin birçok noktasından davet aldığını ve yoğun ziyaret oluştuğunu ve belirten Maçoğlu, “Aslında oradan ayrılmak zor. Ancak ilk gezimiz Eskişehir'e odu. Antalya ikinci yer ve önümüzdeki dönem TKP İstanbul yönetiminin oradaki belediyelerle yaptığı program kapsamında 6 gün boyunca İstanbul'da olacağız. Temmuz ayında Dersim'de bir festivalimiz var ve o festivalden sonra da Avrupa'ya gideceğiz" dedi.





'Komünistler öcü müdür, değil midir bakmak istiyorlar galiba’



Bu davetlerle hem dayanışmanın büyütülmeye çalışıldığı, hem de bu süreçte bu rengin vermiş olduğu heyecandan kaynaklı insanların görmek istediğini belirten TKP'li Belediye Başkanı, “Komünistler öcü müdür, değil midir ona da bakmak istiyorlar galiba. Gideceğiz ve insanlarla oturup konuşacağız. Ayrıca orada bizimle bir şeyler yapabilme çabası da gösteriyorlar. Uygun olduğunca bizleri görmek isteyen dostlarımızın yanına gideriz" dedi.





Vatandaş oyunu geri çekebilmeli





İnsanların gözünün içine bakarak konuştuğunu belirten Maçoğlu, seçim sonrası 'Kadın', 'Gençlik', 'Engelli' ve 'Halk' olmak üzere dört meclis oluşturduğunu söyledi. Bunların çok önemli olduğunu belirten Maçoğlu, “Bu meclislerde bize oy veren insanlar eğer seçim öncesi verdiğiniz sözlerinizi tutmuyorsanız, 3 yıl sonra 'Ben sana verdiğim oyumu geri çekiyorum' deyip, sizi başkanlıktan düşürebilmeli" dedi.





154 ay taksitli 1,2 milyon liralık borç





Belediyeyi 154 ay takside bölünmüş 1.2 milyon TL'lik borçla devraldığını belirten Maçoğlu, “Belediyenin gelirleri çok az olduğu için, o borç bizim için çok büyük para. Düşünün ilçenin tüm bütçesi 2 milyon TL. Arkadaşımızdan devralırken bize vermiş olduğu tutanakta bunu 154 aya varan taksitlendirme yapmış. Bundan kaynaklı ilçe olarak sıkıntı yaşıyoruz. Aylık giderimiz 144 bin lira, gelirimiz ise 130 bin lira. Ayda 14 bin TL açığımız var. Bazı belediyelerin kapanması ve birleştirilmesi, bazı belediyelerin payının yükseltilmesi söz konusu. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Ama bugün gelirimiz giderimizden düşük" dedi.





Ücretsiz ulaşım, su 50 kuruşa düştü





Başkan Maçoğlu, ilk icraatlar olarak ise ilçenin en uzak iki mahallesine ulaşımı ücretsiz hale getirdiklerini söyledi. Daha önce İzmir'de bir belediye başkanının ücretsiz su nedeniyle yaşadığı olayı hatırlatan Maçoğlu, “İlçemizde iki uzak mahalleye ulaşım tamamen ücretsiz. Eğer ulaşım açısından mevzuat uygunsa tüm ilçede ulaşımı ücretsiz yapacağız, yoksa yasal prosedüre uygun olması adına küçük bir rakam olacak, 25 kuruş gibi" dedi. Türkiye'nin birçok yerinde su fiyatının 1.5- 2 lira olduğunu belirten Maçoğlu, tonu 75 kuruş olan su ücretlerinin de 50 kuruşa indirildiğini, vatandaşın 3 ayda 10-15 lira gibi su parası ödeyeceğini dile getirdi.





Makam aracı kullanmıyor, ayda 320 litre benzin tasarruf



Belediye başkanlığı makam aracını hiç kullanmadığını, şehir dışı gezilerine de kendi aracıyla gittiğini söyleyen TKP'li Başkan, göreve başladığında makam aracı için aylık 320 litre benzin alımı yapıldığını öğrendiğini ve bunu kullanmayacağını söylediğini kaydetti. Şoför de almadığını belirten Maçoğlu, “Kendi aracımda kaza, arıza gibi mecburi durumların dışında hiçbir şekilde makam aracı kullanmayacağım. Oradan aylık 320 litre benzinin tasarrufunu ise ücretsiz ulaşım veya belediyenin diğer araçları için kullanabiliriz" dedi.





MHP'li başkan tebrik etti





Seçim sonrasında basının yoğun ilgisi olduğunu, hatta Avustralya'dan bir televizyon programından arandığını açıklayan Fatih Mehmet Maçoğlu, Hükümetten ve TBMM'deki siyasi parti liderlerinden arayan olmadığını dile getirdi. Türkiye'nin birçok yerinden özellikle sol-sosyalist belediye başkanı ya da siyasilerin aradığını ve tebrik ettiğini belirten Maçoğlu, daha önce Konya'da görev yaptığı dönemde üç dönem MHP'den belediye başkanlığı yapan bir arkadaşının da kendisini arayıp tebrik ettiğini dile getirdi. Maçoğlu, "Bazen yüzleşmek, konuşmak lazımmış. İyi de geçti" dedi.

Ovacık’ta yeni akım siyasi turizm

Seçim sonrası Ovacık için 'Siyasi turizm başladı' denilebileceğini de belirten TKP'li Başkan, Türkiye'nin birçok ilinden 3, 5, 10 kişilik grupların gelmeye başladığını kaydetti. Bu konuda asıl patlamayı temmuz- ağustos aylarında beklediklerini anlatan Maçoğlu, “Çünkü o dönemler insanların en çok izin kullandığı aylar ve Dersim'in coğrafyası da çok güzel. Bir de o dönemde bize ait olan bir festival yapacağız" diye konuştu.