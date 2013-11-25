Times: Barış Atay'ın gözaltına alınması Gezi eylemlerine misilleme

İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden The Times gazetesi bugün Redhack ve Anonymous gruplarına yönelik soruşturma kapsamında oyuncu Barış Atay’ın da bulunduğu 14 kişinin gözaltına alınmasını sayfasına taşıdı. Gözaltıların da ‘muhtemelen Gezi eylemlerine yönelik bir misilleme’ olduğunu belirtti.

BBC'nin Times'a dayandırdığı habere göre, "barışcıl Gezi eylemlerine AKP hükümetinin süpriz bir şekilde sert cevap verdiğini" belirten Times, "Erdoğan’ın da git gide otoriter biri haline geldiğini" yazdı.

Haberde, Redhack grubunun gözaltına alınanların kendileriyle ilgilerinin bulunmadığı yönündeki açıklamasıyla birlikte Atay’ın annesi Nihal Atay Mengüllüoğlu’nun da sözlerine yer verildi. Atay Mengüllüoğlu, oğlunun her zaman cesur biri olduğunu olduğunu, hükümetinse cesur insanlardan hoşlanmadığını belirtmiş.

Haberde, "sıklıkla nazik ve şehirli bir grup olan Gezi eylemcilerinin takibi, geniş bir sıra dışı muhalif çeşidini etkiledi. Bezm-i Âlem Sultan Camii İmamı ve Müezzini şehirden sürüldü. Onlarca gazeteci ya işten atıldı ya da el çektirildi. Terör bağlantıları iddialarıyla yargılananlar da var. Hükümet vergi soruşturmalarıyla protestolara destek veren işletmeleri hedef aldığı iddiasını reddediyor. Atay'ı polis götürürken, Türk medya kuruluşları, gösterilere katıldığı için maaşı kesilen ve evinden uzakta bir okula sürülen ilkokul öğretmeni Feray Bozoklar'dan bahsediyordu. Bozoklar ise iddiayı reddediyordu" denildi.

Haberde ayrıca Hatay’da 27 kişinin Gezi eylemleriyle ilgili dava kapsamında yargılanması ve Antalya’daysa beş kişinin tutuklanmasına da yer verildi.