T24 LogoT24 Logo
Gündem

Oyunculardan 'Barış Atay yalnız değildir' desteği

Redhack operasyonu kapsamında gözaltına alındığı belirtilen oyuncu Barış Atay'a oyunculardan destek geldi

23 Kasım 2013 20:20

RedHack soruşturması kapsamında aranan oyuncu Barış Atay'a tiyatroculardan büyük destek geldi. Sanatçılar 'Barış Atay Yalnız Değildir' yazılı dövizlerle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.

Öte yanadan CHP Milletvekilleri Hüseyin Aygün ve İlhan Cihaner, dün gece saat 02.30'da Ankara'da gözaltındaki oyuncu Barış Atay ile Meltem Servi ile görüştü.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber göre, Aygün görüşmeyi şöyle anlattı:

“Barış Atay ve Meltem Servi ile dün gece milletvekili yoldaşım İlhan Cihaner ile birlikte 02:30 sularında görüştük.

 

‘Gezi’nin intikamı mı?

 

Barış RedHack bağlantısı suçlamalarını reddediyor, sanatçı olduğunu, internette geçirecek zamanı olmadığını sosyal medyayı cep telefonundan izleyebildiğini, gözaltıların hukuki değil, siyasi olduğunu söylüyor.

'Gezi'nin intikamı mı' soruma manidar bir gülüşle cevap verdi" dedi.

 

ETİKETLER

barış atayouıncudestekgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24