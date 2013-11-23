Oyunculardan 'Barış Atay yalnız değildir' desteği

RedHack soruşturması kapsamında aranan oyuncu Barış Atay'a tiyatroculardan büyük destek geldi. Sanatçılar 'Barış Atay Yalnız Değildir' yazılı dövizlerle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.

Öte yanadan CHP Milletvekilleri Hüseyin Aygün ve İlhan Cihaner, dün gece saat 02.30'da Ankara'da gözaltındaki oyuncu Barış Atay ile Meltem Servi ile görüştü.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber göre, Aygün görüşmeyi şöyle anlattı:

“Barış Atay ve Meltem Servi ile dün gece milletvekili yoldaşım İlhan Cihaner ile birlikte 02:30 sularında görüştük.

‘Gezi’nin intikamı mı?

Barış RedHack bağlantısı suçlamalarını reddediyor, sanatçı olduğunu, internette geçirecek zamanı olmadığını sosyal medyayı cep telefonundan izleyebildiğini, gözaltıların hukuki değil, siyasi olduğunu söylüyor.

'Gezi'nin intikamı mı' soruma manidar bir gülüşle cevap verdi" dedi.