'Redhack' iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Barış Atay dahil 14 kişi adliyede

Hacker grubu "RedHack" ve "Anonymous" ile bağlantılı oldukları iddiası ile gözaltına alınan 14 kişi Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 8 ilde düzenlediği operasyonda "RedHack" ve "Anonymous" ile bağlantılı oldukları iddiası ile gözaltına aldığı 14 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Aralarında oyuncu Barış Atay ile Anonymous sorumlusu olduğu iddia edilen N.A'nın da bulunduğu ikisi kadın 14 zanlı, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine götürüldü. Ankara Bilişim Savcılığı, 14 kişinin dosyasını, Terörle Mücadele Yasası'nın 10. Maddesi ile görevli Ankara Başsavcı Vekilliği'ne gönderdi. Gerekçe olarak, şüphelilerin eylemlerinin terör suçu kapsamına girmesi gösterildi. TMK Savcılığı, daha önce aynı dosyayı 'terör yoktur' diyerek, Bilişim savcılığına göndermişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 22 Kasım'da Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Mersin ve Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 8 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda, başka kişi veya kurumlara ait bilgisayara yetkisiz erişim sağladığı, gizli ve kişisel bilgileri ifşa ettiği, bilgisayar sistemlerini çalışamaz hale getirdiği iddiasıyla 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin ayrıca Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve YÖK'ün internet sitelerine saldıran bilgisayar korsanları olduğu belirtilmişti.

Güler: Gezi'yle ilgisi yok

Gözaltıların Gezi direnişinin intikamı olduğu iddia edilmiş, İçişleri Bakanı Muammer Güler konu hakkında yaptığı açıklamada "Gezi olaylarıyla doğrudan bir ilgisi yoktur. Ama gruplar birçok bakanlığın internet sitelerinin şifrelerini kırdık, şeklinde birçok belgeleri de yayınladılar. Tabii bu bir suçtur, bilişim suçları yeni bir alandır. Kesinlikle Gezi olaylarıyla doğrudan bir ilgisi yoktur. Ama Gezi olaylarında elbette gündeme getirilen konular oldu. Gezi olaylarının öncesinde başlatılan yurtdışında da takibi sürdürülen bir soruşturmadır" demişti.