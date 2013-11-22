Oyuncu Barış Atay'a Redhack gözaltısı

Gezi Parkı eylemlerine katılan sanatçılardan oyuncu Barış Atay, Redhack soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Atay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hatay Antakya'daki ailesinin yanına gitmek için uçağa binmek üzereyken Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Polis, Barış Atay'ın evinde de arama yaptı. Atay'la birlikte aynı sebeple iki kişinin daha gözaltına alındığı, o kişilerin de evlerinde arama yapıldığı öğrenildi.

Ankara polisinin hackerlara yönelik 8 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve YÖK'ün internet sitelerine saldıran bilgisayar korsanları olduğu öğrenildi.

Redhack grubuna üye oldukları ifade edilen zanlıların arasında oyuncu Barış Atay'ın da olduğu bildirildi.

İşlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderilen zanlıların, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve YÖK'ün internet sitelerine saldıran bilgisayar korsanları olduğu öğrenildi.

'Gezi olaylarıyla doğrudan bağlantısı yok'

İçişleri Bakanı Muammer Güler, konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Öteden beri takip edilen, Gezi olaylarından daha önce takibi yapılan, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerince takibi yapılan bir soruşturmadır. Gezi olaylarıyla doğrudan bir ilgisi yoktur ama bu gruplar siz de izliyorsunuz, birçok bakanlığın internet sitelerine, 'Şifrelerini kırarak girdik' tarzında birçok belgeleri de yayımladılar. Bu bir suçtur. Bilişim suçları yeni bir alandır.

'Örgüt liderleri gözaltında'

Kesinlikle Gezi olaylarıyla doğrudan bir ilgisi yoktur ama Gezi olayları sırasında da gündeme getirilen konular oldu. Gezi olayları öncesinde başlatılan, yurt dışında da takibi sürdürülen bir soruşturmadır. Bilişim alanında da herkesin hak ve hukukunun korunması önemlidir. Sosyal medya, hep ifade ettik, suç işlemek için, başkalarına hakaret etmek için, sorumsuz bir alan olarak düşünülemez. Normal hukuktaki insanların hak ve sorumlulukları sosyal medya için de geçerlidir. Bu nedenle de önemli bir operasyon olarak değerlendiriyorum. Bundan sonraki aşamayı adli işlem olarak takip edeceğiz. Cumhuriyet savcılarının verecekleri talimatlara göre arkadaşlarımız soruşturmayı, adli polis sıfatıyla yürütecekler."

Bir gazetecinin, "Soruşturma dolayısıyla kaç kişi gözaltında? Bundan sonra gözaltılar devam edecek mi?" sorusuna Güler, "12 kişi olarak biliyorum. İçlerinde bu işin liderliğini yapan ve daha önce de takibi yapılan kişiler de var. Arkadaşlarımızın takipleri devam ediyor ama bu esas şebekenin veya örgütün lideri pozisyonunda olan kişi de dahil olmak üzere gözaltılar yapıldı" yanıtını verdi.

İfadeleri Ankara'da alınacak

Barış Atay'ın avukatı Efkan Bolaç, gözaltına alınanların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldüğünü ifade etti.

Avukat Bolaç yaptığı açıklamada, gözaltında tutulan Barış Atay'la görüştüğünü, durumunun iyi olduğunu, "neden gözaltında olduğunu anlamadığını ve konuyla ilgili bilgisinin olmadığını" söyledi.

Avukat Sera Kedigil de "Atay'a bilişim sisteminin işleyişini engellemek suçunun isnat edildiğini, arama ve gözaltı kararına itiraz edildiğini, suçlamanın örgütle alakalı olmadığını” açıkladı.

Soruşturma, Ankara Emniyeti Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Ethemoğlu tarafından yürütülüyor. Dosyada gizlilik kararı olduğu için avukatlara ve şüphelilere detaylı bilgi verilmedi.

Gözaltına alınanlar ifade vermek üzere Ankara'ya götürülecek.

Gezi Parkı protestolarına destek veren ve muhalif bir çizgide yer alan Atay, ODTÜ eylemlerine de destek vermişti.

Atay, ODTÜ'lü öğrenciler için kaleme aldığı bir yazıda, "Bu bir özgürlük mücadelesi bu bir varoluş kavgasıdır. Yanınızdayiz, hiç vazgeçmeden, geri adım atmadan" ifadelerini kullanmıştı.

"Arka Sıradakiler" dizisindeki "Saffet" rolüyle ünlenen Atay, Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı "Hayat Devam Ediyor" dizisinde de rol alıyordu.