Savcının 'RedHack' soruları: Gezi'de halkı neden sokağa döktünüz?



RedHack üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiye Emniyet’te, “Halkı sokağa dökmeye çalışmaktaki amacınız neydi, kimden talimat aldınız?” gibi 30’a yakın soru yöneltildi.

RedHack üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve haklarında “Başka kişi veya kurumlara ait bilgisayara yetkisiz erişim sağlamak, gizli ve kişisel bilgileri ifşa etmek, bilgisayar sistemlerini çalışamaz hale getirmek” gibi bir dizi suçlama yapılan 14 kişinin dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele polisleri tarafından sorgulandı.

Vatan gazetesinde yer alan habere Emniyet’teki 14 kişiye yaklaşık 30 soru yöneltildi . “Gezi eylemlerinde halkı sokağa dökmeye çalışmak, eylemleri büyütmekteki amacınız neydi, kimden talimat aldınız?” sorusu da yönelten Emniyetin, bazı kişiler hakkında somut herhangi bir suçlama yapmadığı, RedHack’in tüzüğünde yer aldığı iddia edilen RedHack Merkez Komite, Siyasal Büro, Basın ve İnformasyon Bürosu, Teknik Büro, Enternasyonel Büro, Hack Grubu, Askeri Komite ve Alt Grup Komitesi’nin hangisinde görev yaptıklarını sorduğu da öğrenildi. Ayrıca kişilere, “RedHack kurucusu Manyak’ı tanıyor musun, örgüt içindeki görevin ne, talimatları kimden alıyordunuz, devletin güvenliğini zedeleyecek bilgi ve belgeleri yayınlamaktaki amacınız neydi, RedHack’in amaçlarının sosyalist bir devlet düzeni kurmak olduğunu açıklamıştı. Buradaki pozisyonunuz ve göreviniz var mı?” soruları yöneltildi.

Yapılan ilk operasyonda gözaltına alınan ve 5 buçuk ay tutuklu kaldıktan sonra hakkında dava açılan Alaittin Karagenç’in avukatı ilk soruşturmadan farklı bir suçlama olmadığını belirterek, “Müvekkilim iki kere aynı soruşturmadan gözaltına alındı. Bu durum hukuka aykırı. Zaten işlediği iddia edilen fiillerle ilgili davası devam ediyor. Ama aylar sonra bir kez daha gözaltına alınıyor” dedi.