Apple'dan Steve Jobs için mektup

Appler CEO'su Tim Cook, 5 Ekim 2011'de hayatını kaybeden Steve Jobs için bir mektup kaleme aldı.

Tüm Apple çalışanlarına gönderilen mektupta, Apple'ın efsane CEO'sunun etkisinin halen güç kaybetmediğini ifade etti.

Cook mektubunda Jobs'ın oluşturduğu değerlere her zaman sadık olacaklarını belirtti.

'Steve'in vizyonu hayatta olduğu yılların çok ötesinde'

Tim Cook, "Steve'in vizyonu, hayatta olduğu yılların çok ötesine uzandı ve Apple üzerine inşa ettiği değerler her zaman bizimle" olacak ifadelerini kullandı. Cook, mektubunda şu sözlere yer verdi, "Pazar günü Steve'in üçüncü ölüm yıldönümü. Benim gibi, eminim birçoğunuz da o gün onu düşüneceksiniz... Steve'in dünyayı daha iyi bir hâle getirmek için yaptıklarını takdir etmek adına bir dakika ayıracağınızı umuyorum. Çocuklar onun hayalini kurduğu cihazlar sayesinde, yeni yollar öğreniyor. Dünyadaki en yaratıcı insanlar onları senfoni ve pop şarkıları bestelemek için kullanıyor ve metin mesajlarından şiirlere ve romanlara kadar yazılarını onlarla yazıyorlar. Steve'in yaşamındaki çalışmalar, bugün sanatçıların eserlerini yarattıkları tuvali oluşturdu. Steve'in vizyonu hayatta olduğu yılların ötesine geçerken, oluşturduğu değerler hep bizimle olacak. Bugün üzerinde çalıştığımız birçok fikir ve proje ölümünden sonra ortaya çıktı ama üzerimizdeki etkisi asla unutulamaz. Hafta sonunun tadını çıkarın, Steve'in efsanesini geleceğe taşımamızda yardım ettiğiniz için hepinize teşekkürler."

56 yaşındaydı

Apple'ı Steve Wozniak ile 1976 yılında kuran Steve Jobs, yazılım, bilgisayar, müzik ve telefon teknolojilerinde büyük atılımlar sağlayan teknolojilerin geliştirilmesinde büyük rol oynadı. Wozniak ile 1970'li yılların başında tanışan ve hemen projelere soyunan Jobs, ilk olarak ücretsiz telefon görüşmeleri yapılmasına olanak verecek Blue Boxes (mavi kutular) cihazı geliştirdi. Telefon sistemlerinin kodlarını kırmaya çalışan cihazı geliştirdiklerinde, ikili henüz lise talebesiydi. Üniversite eğitimini yarıda bırakan ve Atari için çalışmaya başlayan Jobs, 1976 yılında Apple kurduktan sonra adı öne çıkan bir isim haline gelmeye başladı. Apple'ı 1980'de halka arz eden Jobs, IBM ile 1981'de Macintosh yazılımı için ortaklık yaptı. 1985 yılında yönetim kurulu içindeki anlaşmazlıktan dolayı Apple'dan ayrılan ve NeXT'i kuran Jobs, 1996'da Apple'a geri döndü.

Pankreasındaki tümörün varlığını 2003'te öğrenen Jobs, 9 aylık tedavi gördü ancak hastalıktan kurtulamadı. 2009 yılında karaciğer nakli yaptıran Jobs, Ağustos 2011'de kanser tedavisine devam etmek için yerini Tim Cook'a bıraktı. Jobs, 5 Ekim 2011 günü 56 yaşındayken California'daki evinde hayatını kaybetti.