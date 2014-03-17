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Bilim / Teknoloji

Steve Jobs, Apple'ın TV sektörüne girmesini hiç istememiş

Aple'ın efsanevi kurucusu Steve Jobs, TV sektörünün berbat bir sektör olduğunu ve Apple'a hiçbir getirisinin olmayacağını söylerek bu sektörden uzak durulmasını tavsiye etmiş

17 Mart 2014 08:49

Apple'ı Apple yapan isim olan Steve Jobs'ın ölmeden önce şirketin hiçbir şekilde televizyon piyasasına girmemesi gerektiğini söylediği ortaya çıktı.

Bir zamanlar Apple'a oldukça yakın olan Wall Street Journal yazarlarından Yukari Iwatani'nin kaleme aldığı 'Haunted Empire: Apple After Steve Jobs' isimli kitapta Jobs ve Apple ile ilgili çok çarpıcı bilgiler yer alıyor. Bunlardan biri de Jobs'ın ölmeden önce yöneticileriyle yaptığı bir toplantıda kendisine yöneltilen 'Apple televizyon işine girecek mi' sorusuna verdiği yanıt.

Jobs, TV sektörünün berbat bir sektör olduğunu ve Apple'a hiçbir getirisinin olmayacağını söylemiş. Özellikle sık sık kullanıcıların değiştirmek zorunda kaldığı iPhone'lar bir yana televizyonların neredeyse 8 yılda bir değiştirilen cihazlar olduğuna değinen Jobs, bunun Apple'ın kârlılığına yansımayacağını vurgulamış.

Yukari'ye göre Jobs oturma odasına girmek ve Apple cihazlarını orada görmek istiyordu. Ancak bunu Apple'ın TV kutusuyla yapmayı yeğliyordu.

Jobs'ın bu sözlerinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti ve halen Apple'ın bir televizyonu yok. Her ne kadar Apple'ın çok yakında iPhonevari bir ürünle televizyon sektöründe devrim yaratacağını iddia edenler olsa da Apple'da henüz bu konuda bir gelişme görünmüyor.
 

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