ABD'deki kasırga alarmı THY'nin seferlerini durdurdu



ABD’ye doğru hızla ilerleyen Sandy kasırgası nedeniyle birçok kentte olağanüstü hal ilan edildi. THY ise tayfun nedeniyle, New York ve Washington seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları, ABD'nin doğu kıyılarını vurması beklenen Sandy kasırgası nedeniyle, New York ve Washington seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:

29 Ekim-TK 0003-İstanbul-New York

29 Ekim-TK 0004-New York-İstanbul

29 Ekim-TK 0001-İstanbul-New York

29 Ekim-TK 0007-İstanbul-Washington

30 Ekim-TK 0012-New York-İstanbul

30 Ekim-TK 0008-Washington-İstanbul