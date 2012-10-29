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Politika

ABD'deki kasırga alarmı THY'nin seferlerini durdurdu

Sandy kasırgasının, bugün özellikle New York ve New Jersey bölgesinden başlayarak ABD'nin doğu kıyılarını vurması bekleniyor

29 Ekim 2012 14:27


ABD’ye doğru hızla ilerleyen Sandy  kasırgası nedeniyle birçok kentte olağanüstü hal ilan edildi. THY ise tayfun nedeniyle, New York ve Washington seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları, ABD'nin doğu kıyılarını vurması beklenen Sandy  kasırgası nedeniyle, New York ve Washington seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:

29 Ekim-TK 0003-İstanbul-New York
29 Ekim-TK 0004-New York-İstanbul
29 Ekim-TK 0001-İstanbul-New York
29 Ekim-TK 0007-İstanbul-Washington
30 Ekim-TK 0012-New York-İstanbul
30 Ekim-TK 0008-Washington-İstanbul

 

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