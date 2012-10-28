Amerika Birleşik Devletleri kasırga alarmında

ABD kıyılarını sadece tsunami değil, kasırga da tehdit ediyor. Karayipleri vuran Sandy Kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru ilerliyor. Kasırganın yarın gece, ülkenin doğu kıyısını etkisi altına alması bekleniyor.



Karayip ülkelerinde 50'den fazla can kaybına neden olan Sandy Kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısına doğru ilerliyor. ABD'liler kasırgaya hazırlanırken, New Jersey'de olağanüstü hal ilan edildi.

New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg de Sandy Kasırgası'na karşı halkı bizzat uyardı.

Bloomberg, "Tehlikeli bir kasırgayla karşı karşıyayız. Eğer kasırga ani bir şekilde şiddetlenir ve güzergahını değiştirirse, bizim için tehdit oluşturabilir" dedi.

Kasırganın, başkanlık seçiminin yapılacağı 6 Kasım'da da etkili olması bekleniyor.



Seçimleri etkileyebilir



Florida ve Ohio gibi kilit eyaletlerde kasırga yüzünden oy verme işlemlerinde güçlük çıkmasından endişe ediliyor.

Sandy Kasırgası'nın yarın gece Maryland ve New England'ın güneyini etkisi altına alması bekleniyor.

Şiddetli yağış ve fırtınaya neden olması beklenen kasırganın karaya yaklaştıkça güçlenebileceği, son 10 yılın en kuvvetli kasırgasına dönüşebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, kasırganın, geçtiğimiz yıl milyonlarca dolarlık hasara neden olan İrene Kasırgası'ndan daha büyük bir yıkıma neden olabileceği konusunda uyarıyor.