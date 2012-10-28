T24 LogoT24 Logo
Dünya

Karayipler'deki kasırgada 58 kişi öldü

Karayipler'i vuran ve rotasını ABD'nin doğu kıyılarına çeviren kasırga, ardında en az 58 ölü bırakırken, bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor

28 Ekim 2012 11:49

Karayipler'de, Sandy kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısının 58'e yükseldi.    

Karayipler'i vuran ve rotasını ABD'nin doğu kıyılarına çeviren kasırga, ardında en az 58 ölü bırakırken, bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor.    

Kasırganın Jamaika, Küba ve Bahamalar'ı doğrudan etkilediği, en fazla can ve mal kaybınınsa yağışların salı gününden bu yana neredeyse hiç durmadan sürdüğü Haiti'de yaşandığı belirtildi.

Resmi rakamlara göre, kasırgaya şu ana kadar 44 kurban veren Haiti'de, başkent Port-au-Prince'in kuzeyindeki nehrin yükselmeye devam ettiği ve taşması durumunda daha fazla can kaybı olabileceği uyarısında bulunuluyor.

Çok sayıda kişinin yaralandığı kasırga sırasında kaybolanların da bulunduğu kaydediliyor.

ETİKETLER

karayipsandy kasırgası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24