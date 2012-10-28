Karayipler'deki kasırgada 58 kişi öldü

Karayipler'de, Sandy kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısının 58'e yükseldi.

Karayipler'i vuran ve rotasını ABD'nin doğu kıyılarına çeviren kasırga, ardında en az 58 ölü bırakırken, bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor.

Kasırganın Jamaika, Küba ve Bahamalar'ı doğrudan etkilediği, en fazla can ve mal kaybınınsa yağışların salı gününden bu yana neredeyse hiç durmadan sürdüğü Haiti'de yaşandığı belirtildi.

Resmi rakamlara göre, kasırgaya şu ana kadar 44 kurban veren Haiti'de, başkent Port-au-Prince'in kuzeyindeki nehrin yükselmeye devam ettiği ve taşması durumunda daha fazla can kaybı olabileceği uyarısında bulunuluyor.

Çok sayıda kişinin yaralandığı kasırga sırasında kaybolanların da bulunduğu kaydediliyor.