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THY'de kırmızı ruj yasağı kalktı

THY Genel Müdürü Temel Kotil, THY'de çok tartışılan 'hosteslere kırmızı ruj' yasağı haberlerileriyle ilgili, 'Bizim ruj rengiyle ilgili bir problemimiz yok' dedi

09 Mayıs 2013 19:48

THY'de çok tartışılan 'hosteslere kırmızı ruj' yasağı haberlerine THY Genel Müdürü Temel Kotil'den çarpıcı bir açıklama geldi. Kotil, alt seviyedeki yöneticilerin kendilerine sormadan böyle bir karar aldığını, ancak bunun uygulanmayacağını söyledi.

Londra'da gazetecilere açıklama yapan Kotil, "Bizim ruj rengiyle ilgili bir problemimiz yok. Ancak nasıl olmuşsa alt seviyedeki yöneticiler bize sormadan böyle bir karar almış" dedi. Kotil kimin hangi rengi isterse kullanabileceğini söyledi.

Yasağın var olup olmadığıyla ilgili soruları da yanıtlayan Kotil, 'Yasak olmadığını' ve hosteslerin herhangi renkte ruj ve ojeyi kullanabileceğini söyledi.

Kotil, "Bildiğiniz üzere Türkiye'de bazıları bu tür konularda biraz hassas. Biz büyük bir havayolu şirketiyiz ve ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.

 

'Grev konusunda çözüm bulacağız'

 

Kotil, toplu sözleşmeden anlaşma çıkmaması nedeniyle Hava İş'in 15 Mayıs'ta aldığı grev kararıyla ilgili soru üzerine ise, "Hem sendikayı hem de çalışanlarımızı seviyoruz ve umuyorum ki bir çözüm bulacağız" açıklamasını yaptı.

 

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