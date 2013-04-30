THY'ye göre kırmızı ruj görsel bütünlüğü bozuyor!

Türk Hava Yolları (THY), "kırmızı ruj yasağının" kamuoyunda tartışılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada ruj yasağının "görsel bütünlüğü bozduğu gerekçesiyle" alındığı belirtildi.

’Kamuoyuna Duyuru’ başlıklı yazılı açıklamada üniformada yer almayan kırmızı ve koyu pembe renklerdeki oje ve rujun "görsel bütünlüğü bozduğu gerekçesiyle" bu kararın alındığı belirtildi.THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Genel kabul görmüş uygulamalara göre, hizmet sektöründe çalışan personelin sade, bakımlı ve pastel tonlarda makyaj yapması tercih edilmektedir. Ortaklığımızın mevcut üniformasında yer almayan kırmızı, koyu pembe vb. renkte oje ve ruj da görsel bütünlüğü bozmaktadır. Kabin ekiplerinin yolcuya servis esnasında en çok göz önünde olan ellerinin ve yüzlerinin görünümü ayrı bir önem taşıdığı gibi doğal bir görüntünün iletişimde daha ılımlı ve ulaşılabilir bir etki yarattığı da tecrübe edilmiştir.

Bu uygulamalar yönetim tasarrufu değil, tersine uçuş emniyeti ve müşteri memnuniyeti kapsamında marka algısının güçlendirilmesi ve görsel bütünlüğün sağlanması için ilgili birimlerin yaptıkları çalışmaların sonucunda alınan kararlardır. Kamuoyunun bildiği uluslararası diğer havayolu şirketlerinde de benzer uygulamalar yaygındır. Ayrıca kabin memurlarının uçuş emniyetiyle ilgili durumlar da düşünülerek taktığı aksesuar, saat vb takıları da kendi emniyetleri için kurallara bağlanmıştır. Kabin memurlarının saçlarının derli toplu ve bakımlı olması ise hem ikram sunumu esnasında hijyeni sağlamakta hem de yangın gibi acil bir durumda kullanması gereken duman başlığını saçların dışarıda kalmayacak şekilde takılıp, hızlı müdahale edebilmesi içindir.

Genel kabul görmüş uygulamalara göre hizmet sektöründe çalışan personelin sade, bakımlı ve pastel tonlarda makyaj yapması tercih edilmektedir. Kabin ekiplerinin yolcuya servis esnasında en çok göz önünde olan ellerinin ve yüzlerinin görünümü ayrı bir önem taşıdığı gibi doğal bir görüntünün iletişimde daha ılımlı ve ulaşılabilir bir etki yarattığı da tecrübe edilmiştir."



Yıkıcı eleştiri yapanlara dava



Yapılan eleştirilerin yapıcı olması kaydıyla ’kabul edilebilir’ olduğunun belirtildiği açıklamaya şöyle devam edildi: "Türk Hava Yolları tarafından yapılan uygulamaların eleştirilmesi yapıcı olması kaydıyla kabul edilebilir. Ancak yapılan uygulamaya ilişkin bazı siyasilerin tamamen önyargılarla ve galiz ifadelerle yaptıkları değerlendirmeler kabul edilemez. Bazı siyasilerin Türk Hava Yolları faaliyetlerini bir muhalefet alanı olarak görüp, şirketin iç işlerine karışmaları açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu konuda kanuni haklarımızı saklı tutuyoruz. Son günlerde gündeme gelen ve içerikten bağımsız olarak "yasak" kavramı ile yansıtılan durumların şirketimizin süreçlerinden habersiz olunmasından kaynaklandığını ümit etmek istiyoruz.